Musica e politica sulle radio libere e autofinanziate della Matera di lotta

Amarcord sui rumori di un volantino ciclostilato in proprio, sulle voci di un megafono durante una manifestazione o di un microfono, quello delle radio libere di impegno politico e alternativo che consentirono di esprimersi a militanti, associazioni o appassionati di generi musicali alternativi, lontani dalla filiera commerciale della musica con dedica o delle classifiche, impinguate da successi sanremesi o del disco per l’estate. E Matera, con Progetto Radio che trasmetteva da via Caropreso su 101 mhz e radio Castelvecchio sui 102 mh da Recinto Castelvecchio sulla cattedrale fotografavano appartenenze politiche e sensibilità delle diverse anime del ” Fontanino”. Storie, dalla vita breve e dalla storia diversa rispetto alle radio commerciali, che abbiamo riportato ascoltando alcuni dei protagonisti di quella esperienza stanziale e movimentista- una specie di porto di mare, se vogliamo- che furono i sedili in tufo accanto al ”Fontanino”. E così tra Un bicchiere di vino Rosso lucano, e non poteva essere che di quel colore …, abbiamo riportato a ”sorsi” i ricordi di quanti – oggi dai capelli bianchi o con qualche chilo in più,si impegnarono e non poco, tra gli anni Settanta e Ottanta sui problemi del BelPaese e di Matera, spinti dall’impegno ideologico nelle formazioni della Sinistra militante, parlamentare ed extraparlamentare. Ed è stata quasi una assemblea, con iscritti a ricordare…e a parlare, in una giornata piovosa di marzo, laddove era l’originario bar del ” Fontanino” . Raffaele Carissimo, avvocato, con la passione per la politica e per la musica, tanto da registrare 40 anni fa con gli ”strumenti” del tempo il Concerto del Banco del Mutuo soccorso.



” Militavo in Lotta Continua – dice Raffaele- e frequentavo il Fontanino, insieme a ragazzi che venivano da altri quartieri e si contraddistinguevano dal giornale che portavano sotto al braccio. C’era chi portava Lotta continua, Potere Operaio, L’Unità , Avanguardia operaia. Come abbigliamento c’era l’eskimo che francamente non ho mai utilizzato. Piuttosto indossavo un giaccone pesante corto tipo ”marina militare” che costava poco. Ci conoscevamo tutti . Però , quello che ci univa, era un fermento culturale che è sfociato, oltre all’impegno politico, in altre attività di gruppo. Mi ricordo bene, gli anni Settanta, con la nascita delle Radio libere . C’era Radio Matera, Radio Castelvecchio e poi Progetto Radio , che nacque nel Centro Nuova cultura con Tonio Acito e tanti altri. E lì mettemmo giù questa idea che divenne un ”Progetto Radio”. Ricordo una cosa che a distanza di anni ritengo pazzesca. Avevamo una antenna, sottile, che non reggeva bene a scapito della qualità della ricezione. C’era la buonanima del dotto Francesco Annunziata che fece rilevare, come ogni qualvolta c’era una trasmissione condotta delle femministe, quell’antenna cadeva.Come se qualcosa si ammosciasse…puntualmente”. Coincidenze? La cosa fece sorridere. Ma le battagliere donne di Progetto Radio andavano avanti. Contava la discussione sui problemi. ” C’era Lalla – ricorda Raffaele- che era la proprietaria del posto dove la radio trasmetteva – e altre. Per mettere sù il progetto fondammo una cooperativa. Ci ripiegammo sul come trovare i soldi per finanziarlo e acquistare le attrezzature tecniche. Ricorremmo al fatto che nei Sassi avevamo una serigrafia amatoriale che aveva piccoli introiti. A guidarla Nicola Altieri . Ci venne in mente, su suggerimento dell’ing. Corazza, di realizzare una serigrafia per la raccolta fondi.



Chi si offrì di farla fu nientemeno che Luigi ”Ginetto” Guerricchio, che ritrasse una nostra amica – Letizia Azzilonna- che aveva in mano un girasole. Un bel lavoro che ci consentì di vendere 200 copie, che ci consentirono di acquistare le attrezzature e di avviare una programmazione davvero interessante. Già allora ,alle 23.00, veniva in studio Carletto Santoiemma, che in ambienti insonorizzati, suonava pezzi country con armonica e chitarra. Erano alcune delle nostre dirette. Ma c’era anche chi, bontà sua, non sapeva usare il mixer e il buon Pasquale Chiancone conduceva una trasmissione all’ora di pranzo che aveva un titolo di questo tipo ” Per me va bene, per voi non so’…” e quando annunciava ” adesso passo a un altro brano” con un altro giradischi. Ma si girava comodamente per scegliere il 33 o il 45 giri facendo passare del tempo, mentre da casa non si capiva il perchè di tanto silenzio causato dalla scelta del disco, del brano e dalla sostituzione del precedente. Era surreale e in diretta”.

Musica in radio ma anche in discoteca per gli incontri del sabato rock e con locandine identitarie, come quella dell’omino che scende le scale…dirette nell’ex Gogò club, era il 1982, dove era interdetta la disco music. Prezzi accessibili. Appena 1500 lire negli spazi sottostanti l’ex Cinema Quinto che ospita oggi l’archivio di Stato.



” I dischi – ricorda Raffaele, ferratissimo di generi musicali- si compravano da Fonia di Nino Pompilio, di fronte alla Trattoria Lucana e ricordo che alcune volte con altri stavamo in negozio quando lui andava a Bari per acquisti e altre faccende. E per noi era l’occasione per ascoltare le novità e apprezzare le copertine. Alcune davvero stupende che ci inducevano a comprare. Il disco costava 3500 lire. Il pop rock sfornava tanti titoli e anche le appartenenze politiche avevano il cantautore o il gruppo di riferimento: da Guccini a De Andrè, molti da noi volevano andare oltre. Si comprava anche dai cataloghi e negozi come Nannucci o Disco d’oro a Bologna . Ma c’erano anche i live del materano di Felice Lionetti, del quale parleremo in altro servizio, che alla chitarra era in grado di eseguire Stairway to heaven dei Led Zeppelin.



Siamo stati fortunati – conclude’ nell’esserci imbattuti di maestri molto bravi. Facevamo la raccolta di figure della Panini delle regioni del Nord, raffigurate con industrie e per la Basilicata la contadina”pacchianella” di Pisticci”. Il mio maestro delle elementari, Ciliberti,al Centro sociale di Villalongo, aveva capito quella passione e ci sosteneva comprando egli stesso le bustine di figurine .C’era una figurina che era rara e riguardava le isole ”Eolie o Lipari” , volete che mi sia dimenticato dove si trovano le isole”. E naturalmente la penisola del Fontanino…



Su altre frequenze, quelle della falce e del martello del Pci, era Radio Castelvecchio della quale abbiamo parlato in un servizio del 2018 https://giornalemio.it/cultura/amarcord-quando-i-dischi-si-compravano-da-di-pede/ , nata come voce alternativa. ” Sono stato – ricorda Pino Casamassima ex fgci e poi militante pci , legato a un Lp della Pfm con etichetta Rca della Lineatre- uno di quelli che hanno partecipazione alla fondazione dell’ emittente e con l’entusiasmo degli anni Settanta per la musica. La seguivamo eccome, rock, blues, west coast,cantautori, e attraverso la musica eravamo portati a ragionare su argomenti di impegno politico e sociale. Dietro la musica nascevano aggregazioni importanti anche di carattere ideologico. A Matera c’era radioM, che per noi era un po’ il megafono della Dc e dei partiti delle coalizioni che guidavano il Comune e non solo.Questa cosa non andava bene. E con il fermento delle radio libere, che ci distaccava dall’indottrinamento del partito,fummo indotti ad attivarci per essere alternativi a quella emittente e a quello che per noi rappresentava .



Ci fu la grande volontà di Michele Masciandaro, un compagno di lunga data, appassionato di fotografia , dipendente comunale, con Michele Ferrara, Stacchiuccio Grieco e più avanti arrivarono anche altri che a Natale – ricordo – voleva che scambiassimo gli auguri con quella emittente che, prima di trasferirsi in via Giolitti era in via Castello. Un atto di cortesia. Ma noi ragazzi Radio emme era un altro mondo, commerciale, con quella prassi della musica con dedica che era agli antipodi del nostro modo di pensare e di rapportarci con la gente. Creammo disagi nella radio anche perchè ci dicevano che occorreva trovare risorse e che una maniera per farlo era anche il programma delle dediche, che procurava pubblicità. Ci cominciavamo a mettere allo stesso livello, un po’ come il Pd che ha ricalcato modi di fare della vecchia Dc . Per noi il modello di autogestione e di alternativa era Progetto Radio . Per farla breve avevamo un piede a Radio Castelvecchio, ma con il cuore a Progetto Radio”. Un invito a stare a Sinistra, come era nel clima e nello spirito della militanza del Fontanino laddove esistevano le differenze tra Fcgi- Pci e movimenti extraparlamentari . ” Le differenze c’erano- aggiunge Casamassima- ma c’era un confronto. Si discuteva. Ricordo i problemi che dovemmo affrontare, quando frequentavo la scuola per infermieri professionale, in via Montescaglioso, che aveva ospitato l’ex base missilistica , insieme ad altri corsisti come Liccese e Andrulli e a un gruppo di colleghi fortemente politicizzati. Ma tutti motivati per formarci nella professione che avevano scelto. Questa cosa non andava bene , perchè la mattina facevamo qualche ora di lezione sulle sei in programma e stranamente i medici non venivano.Non si facevano nemmeno i tirocini. Così cominciammo a denunciare e lo facemmo proprio attraverso Radio Castelvecchio .



Trasmettevamo le assemblee in radio dalla ex base missilistica,e allora scuola infermieri, che era in occupazione permanente. Era il 1977 . L’occupazione durò un mese. Mentre stavamo lì eravamo pronti per mandare in onda anche una audiocassetta compromettente del direttore dell’epoca, Fummo fermati da alcuni, che ci dissero di non preoccuparci perchè la cosa sarebbe stata risolta.Quella esperienza ,di rapporto con la radio, fu un fatto aggregativo per molti di noi sul piano della difesa dei diritti, ma anche per altri aspetti personali. Conobbi una ragazza che divenne, poi, mia moglie. Dal punto di vista umano la Radio fu un momento di impegno, di lotta, di fratellanza, ma che poi dovette fare i conti con ”infiltrazioni” che inducevano a fare come essere Rm perchè la musica con dediche e similari portava pubblicità e quindi soldi. Poi il declino, che coincise con la morte a Bari dello studente Benedetto ”Benny” Petrone,a seguito di una aggressione fascista. Lavoravo a Bari e ricordo facemmo delle dirette con altre emittenti pugliesi. A Matera ci furono altri ingressi alla Radio, che finirono con il mettere da parte quella esperienza e i motivi per i quali era nata. La mia esperienza finì li. Ma ho continuato con l’impegno politico, con una formazione anarco sindacale che è Unicobas, guidata a livello nazionale che ha come referente Stefano D’Errico”



Angelo Giannella, detto ”Angelo il rosso, che ormai ha perso quel colore dei capelli e dei baffi, ricorda un altro esempio di Radio Castelvecchio che riguarda la frattura di alcuni sacerdoti che lasciarono la chiesa ufficiale. ” Ricordo – precisa Angelo- gli interventi di don Damiano Zito, Angelo Bianchi, Cardinale e altri che parlavano delle loro ragioni e della loro fedeltà al Vangelo e al ruolo che la chiesa avrebbe dovuto avere nel sociale”.

Casamassima ricorda don Giovanni Mele, il prete di una parrocchia di frontiera, quella della chiesa dell’Annunziata al rione Piccianello che con don Nicola Colagrande contribuì alla nascita del giornalino ” La Periferia”.



” Ricordo – dice Casamassima e con me Donato Lamacchia, che con me ha frequentato l’Istituto tecnico industriale nella sede di via San Pardo- che ci invitava al dibattito. ‘Se non avete da fare i compiti, trovatevi un argomento che ne discutiamo insieme’ ci diceva. E poi ci metteva a disposizione la sala cinema della Parrocchia dove, una volta al mese, tenevamo le assemblee. Imparai a conoscere le nuove realtà che nascevano come Comunione e Liberazione e conobbi sia don Tommaso che il fratello Mario. Altri tempi. Ma con un invito al confronto e all’impegno politico e sociale, che mi porto ancora dentro”. E di acqua dal quel ”Fontanino” continua a scorrerne, ma pochi- dopo il crollo delle ideologie e l’avvento dei social- continuano a dissetarsene. Eppure Matera continua a perdere autonomia e identità…