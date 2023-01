Muro e scalinata in Ospedale. A quando i cantieri?

E’ una domanda che ci hanno posto ripetutamente alcuni cittadini che continuano a frequentare a Matera l’ospedale ” Madonna delle Grazie” e il maltempo è stata la molla in più per accrescere interrogativi e perplessità sui motivi, che hanno impedito finora di intervenire su marciapiede e muro che delimitano l’ingresso principale.





Il contrafforte del fossato e le transenne sono lì da quasi un decennio,sottraendo spazi al parcheggio e costringendo i pedoni a passare in strada.



Problemi al muro sono anche nella parte retrostante alla struttura ospedaliera. Un cantiere dimenticato come quello dell’accesso alla scalinata dalla strada principale, interdetto a pedoni e a quanti avrebbero potuto usare carrozzine e carrozzelle fino agli ascensori, in disuso…da almeno tre lustri. Li ricordiamo in funzione alla cerimonia inaugurale del 2002 fino alla denuncia, del loro mancato funzionamento, in una inchiesta di Cittadinanza Attiva sulle barriere architettoniche.



Nel 2019 e in occasioni di altri eventi ”inaugurali” di reparti e attrezzature riportammo l’annuncio che erano stati stanziati dei fondi regionali per progetti di sistemazione. I cantieri sono ancora li… Qualcuno se ne occupa? La Madonna delle Grazie? Chissà. Un segnale?La cura del verde. Per il resto?