Murgia Enjoy: escursione in masseria e sui pascoli

Nuova avventura ed iniziativa immersa nella natura per l’Associazione Murgia Enjoy che propone una escursione sabato 2 settembre 2023.

Saranno Piero e gli animali della sua masseria i veri protagonisti della prossima iniziativa Murgia Enjoy che si svolgerà con una dettagliata visita in masseria per poi affrontare un percorso illuminato dalle stelle e da una luna calante.

Oltre alla possibilità di apprezzare la bontà degli ottimi formaggi e delle selezionate carni che Piero riserva ai suoi clienti e che potranno essere acquistati direttamente dal produttore, i partecipanti potranno conoscere i territori sui quali Piero conduce al pascolo i suoi animali permettendo loro di nutrirsi di piante spontanee che conferiscono un sapore unico a carni, latte e formaggi.

I precedenti laboratori di trasformazione del latte in formaggio ed altri eventi simili tenutisi in passato nelle masserie della Murgia hanno sempre suscitato grande interesse soprattutto nei più piccoli ripagando i soci dell’impegno profuso nell’organizzazione degli eventi.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, gadgets per chi presenterà la propria tessera Decathlon e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 2 settembre 2023.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, previsto per le 22:30 circa, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (bruschette, pizza margherita, bevanda e coperto) o, con un solo euro di differenza, di provare la pizza Murgia Enjoy con salsiccia e funghi locali e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 2€.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



Link evento Facebook: Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it Link evento Facebook: https://fb.me/e/1tvN9H9Sa