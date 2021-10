Restauro ultimato alle Mure della cinta medievale della Civita, con un paziente lavoro di cuci e scuci del tufo degradato e attaccato da rampicanti, radici devastanti. La rimozione graduale delle transenne ha tirato fuori un bel colpo d’occhio di quel versante del Sasso Caveoso, per un intervento programmato dal Comune di Matera negli anni scorsi e concretizzato quest’anno. Bene. E del resto quel luogo ospita la celebre scalinata che ha ospitato le sequenze di film biblici o a tema religioso come Il Vangelo Secondo Matteo del regista Pier Paolo Pasolini o ”The Passion” La passione di Mel Gibson , per citare i più noti e di risonanza mondiale. E, a proposito di Mel Gibson, corre voce ( ma non è la prima volta dall’uscita di The Passion) che si parli di un possibile seguito con ” Resurrection”, la Resurrezione. Non è facile ma nemmeno impossibile che – risorse finanziarie permettendo- si possa tornare a girare a Matera che, nel frattempo, è cambiata tantissimo dopo l’anno di Matera capitale europea della culture e nell’immagine (è il caso dei deleteri interventi a Murgia Timone).



Mel Gibson o altri in sua vece potrebbero capitare quando meno ce lo aspettiamo. E del resto una mega produzione di quello spessore, come accaduto per James Bond come ” No time To Die”, avrebbe un ulteriore ricaduta sull’economia locale. E con l’auspicio che questa volta si riesca a sfruttare al meglio l’effetto cinema, con itinerari e proposte mirate, che favoriscono presenze e arrivi legate ai luoghi del set. Con The Passion, palandrane o abiti da scena a parte donati alla città e custoditi in sala giunta, non si andò oltre la scenografia del Golgota per alcune stagioni con la installazione delle Croci sulla murgia. Poi il nulla, le azioni di privati per mostre e musei. Qualcosa si è riuscito a fare con itinerari messi a punto da alcune guide turistiche per le fiction ”Sorelle”, ”Imma Tataranni”. Vedremo con James Bond. Servono progetti, buone idee, professionalità e cultura d’impresa. Per farla breve … occorre una ”Resurrezione”. Ma prima che torni Mel. Alzati dal divano, Matera, e cammina. Il turismo si fa con concretezza, piani e credibilità.