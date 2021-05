Una percentuale facile da memorizzare, quando si parla di diritti negati che riguardano persone con oggettive difficoltà motorie perchè costretti a muoversi in carrozzina, con bastoni o stampelle, e si trovano davanti una rampa con una pendenza superiore all’8 per cento. E a Matera ce ne sono di queste barriere un po’ ovunque, senza dimenticare le pavimentazioni sconnesse di strade e marciapiedi, a causa delle radici di alberi che spaccano tutto o per lavori fatti male, non monitorati, che lasciano buche e fossi. Muoversi è un problema per chiunque abbia difficoltà motorie.



Ma non c’è la cultura giusta ( ne abbiamo parlato anche nel 2019) e la sensibilità per affrontare con serietà il problema. Discorsi tanti, ordini del giorno, carta europea per i diritti del pedone adottata di recente in consiglio comunale, segnalazioni dai quartieri ai rioni Sassi d basole e asfalto sconnessi, ascensori e rampe di accesso fuori uso e interdetti da anni all’Ospedale Madonna delle Grazie, ma di fatti neanche a parlarne, perchè chi amministra vive troppo nel virtuale, tra i social, e poco nel reale. E se non si verificano i problemi su campo non si risolvono. Anzi…restano sui social. Ma ci sono persone determinate come Bruno Paolicelli e Rocco Sassone che vogliono affrontare i problemi e risolverli, sensibilizzando cittadini, associazioni enti. La prova? L’avvio del progetto Matera 8 %, del quale Bruno Paolicelli è coordinatore, con il supporto dell’associazione ” Matera sempre insieme” fondata dall’ing Rocco Sassone che vanta una lunga esperienza in tema di sicurezza. Sono decisi, da quanto appresso nel corso della conferenza stampa, ad affrontare la situazione di petto sui problemi, laddove saranno segnalati.” Uno staff di tecnici- ha detto Rocco Sassone -si recherà anche a casa dei cittadini o nei luoghi dove saranno segnalati impedimenti di mobilità, per trovare soluzioni. Servono risposte e interventi concreti. Siamo aperti al contributo di tutti. Organizzeremo anche un webinar su inclusione e sicurezza per accrescere la sensibilità su questi temi”. E di sensibilizzazione ha parlato anche Bruno Paolicelli.



” La situazione delle rampe è davvero vergognosa- ha detto Paolicelli. Guardatevi intorno. E’ impossibile muoversi con queste limitazioni e quando ti cambia la vita ti accorgi di non poter condurre la normalità. Così una rampa, un palo, una superfice sconnessa o un ostacolo davanti a un attraversamento pedonale sono un problema. Serve fare di più in questa direzione. Chiediamo il coinvolgimento di tutti”. Progetto e Associazione hanno una pagina social a cui far riferimento Matera8% – fb.com/materaottopercento. Ma ora servono i fatti da parte di quanti devono amministrare nel ‘reale’ la città, sopratutto quando ci sono ”cittadini attivi” e ”propositivi che chiedono risposte a problemi reali. E a volte basta poco per risolverli.



DALLA NOTA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

E’ un progetto volto a facilitare l’inclusione sociale e la sicura fruizione di luoghi pubblici e privati da parte di persone con disabilità, impegnandosi a raccogliere le istanze dei cittadini e di renderle pubbliche in ogni sede competente, accendendo un faro sui bisogni fondamentali.

Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione Matera Sempre Insieme, è coordinato dal dott. Bruno Paolicelli che ha dichiarato “oggi non è ammissibile parlare di società civile se una Città non integra le esigenze delle persone con disabilità. Un disabile per poter circolare liberamente in sicurezza deve poter fruire di rampe e marciapiedi idonei e funzionali. Purtroppo, anche se esistono delle norme, continuiamo a confrontarci con ostacoli e barriere ai limiti dell’assurdo. E’ per questo motivo che abbiamo avviato il progetto Matera8% in cui ci impegneremo a raccogliere e denunciare le istanze dei cittadini che in una città come Matera si vedono negati i loro diritti fondamentali”.



“La legge stabilisce che una rampa per disabili non può avere una pendenza superiore all’8%” rincara l’ing. Rocco Luigi Sassone fondatore dell’associazione Matera Sempre Insieme e ideatore del progetto “ed è proprio da questo concetto, semplice e molto spesso non rispettato, che abbiamo estrapolato il nome del nostro progetto di sensibilizzazione”.

La presentazione del progetto è avvenuta nel rispetto delle procedure anticontagio presso l’area esterna Ingest in Via Carlo Collodi 9 a Matera