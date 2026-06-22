Muore mamma in ospedale a Melfi. Disposta indagine.Salvo il bimbo.

Cautela come è prassi in questi casi per accertare con rigore cause, circostanze che hanno portato alla morte di una mamma di 23 anni originaria di Rionero in Vulture(Potenza), presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Melfi ( Potenza), dopo aver dato alla luce un bimbo che sta bene. Morte e vita che si susseguono, dolore e gioia in una famliglia che adesso attende la verità. L’azienda sanitaria di Potenza ha disposto l’indagine interna del caso, come riporta una nota dell’ansa https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2026/06/22/morta-dopo-il-parto-lospedale-di-potenza-avvia-unindagine-interna_4b3c840f-59ff-4931-93d4-666b7aaa575a.html. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla direzione dalla Asp, dalla Regione, alla garante regionale per la salute e dalle consigliere regionali del M5S Alessia Araneo e Viviana Verri, in attesa che venga fatta luce sulla vicenda.

Donna morta dopo il parto, disposta un’indagine interna

“Il Presidente della Regione, Vito Bardi, e l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di una donna avvenuta all’ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo bambino. Disposta un’indagine interna per fare luce sull’accaduto

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di una donna avvenuta all’ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo bambino. Per fare chiarezza sull’accaduto Bardi e Latronico hanno disposto immediatamente un’indagine interna attraverso cui ricostruire passo per passo la dinamica dell’evento. “In questo momento di immenso dolore – dicono – ci stringiamo con affetto e commozione attorno al marito, al neonato e a tutta la famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte a una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l’intera comunità lucana”.

Fin dal primo momento, la Presidenza della Giunta e l’Assessorato alla Salute hanno seguito l’evolversi della situazione. Da una primissima ricostruzione dei fatti emerge come la paziente sia stata assistita da un’équipe medica multidisciplinare al completo. Il parto si è concluso positivamente con la nascita del bambino che è vivo e sta bene. Successivamente si è verificato un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute della neomamma, le cui cause restano ancora da accertare con esattezza. Per questa ragione i vertici della Regione hanno immediatamente chiesto all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, da cui dipende il nosocomio di Melfi, di avviare tutte le verifiche necessarie.

“Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda – concludono Bardi e Latronico -. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari, a cui dobbiamo risposte precise e tempestive”.



Cordoglio Garante Silletti per donna deceduta dopo il parto a Melfi

“Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della giovane donna deceduta dopo aver dato alla luce il proprio bambino a Melfi.

Davanti a notizie come questa, le parole sono sempre insufficienti. È difficile accettare che una donna entri in ospedale per vivere il giorno più bello della sua vita e non possa più tornare a casa.

È difficile accettare che nel 2026 si possa ancora morire di parto.

Il mio pensiero va al marito, ai genitori, ai familiari e a tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare un dolore che nessuno dovrebbe conoscere.

Proprio perché credo profondamente nel diritto alla salute, ritengo che una tragedia come questa imponga a tutti noi una riflessione seria e responsabile. Ma credo anche che il rispetto per la verità debba prevalere su ogni fretta di giudizio.

Troppo spesso, di fronte a eventi così drammatici, si cerca immediatamente un responsabile. Eppure la medicina continua a confrontarsi con condizioni cliniche estremamente complesse, talvolta silenti, improvvise e imprevedibili, che possono manifestarsi anche quando ogni procedura viene seguita correttamente e ogni professionista opera con competenza e dedizione. Per questo non sempre una tragedia coincide con una colpa.

Accolgo quindi con favore la decisione di disporre un’indagine interna. Sono convinta che gli accertamenti, se condotti con il necessario rigore e nella massima trasparenza, consentiranno di fare piena luce su quanto accaduto. La verità è un diritto della famiglia, della comunità e degli stessi operatori sanitari coinvolti. Solo la verità può dare risposte, dissipare dubbi e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie.

Come Garante del Diritto alla Salute seguirò questa vicenda con attenzione e senso di responsabilità, nella consapevolezza che dietro ogni procedimento, ogni verifica e ogni relazione ci sono persone, affetti e vite spezzate.

Oggi, però, sento soprattutto il bisogno di stringermi, con rispetto e commozione, attorno a una famiglia che vive un dolore immenso. Alla memoria di questa giovane madre va il mio pensiero più sincero.

A chi l’ha amata va la mia vicinanza con l’impegno ogni giorno di garantire il diritto alla salute, alla cura e alla verità.”

Lo riporta una nota stampa della Garante regionale della salute, Tiziana Silletti.

Muore dopo il parto ventiduenne di Rionero in Vulture: cordoglio M5s

“Abbiamo appreso, con dolore e sconcerto, della scomparsa di una donna e giovane madre dopo aver dato alla luce il proprio figlio.

Con estremo rispetto dinanzi all’enormità di questa tragedia, ci stringiamo attorno al dolore del marito e della famiglia.

Questo doveva essere un giorno di gioia infinita, questo doveva essere un giorno di vita e basta.” Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali – Movimento 5 Stelle Basilicata)