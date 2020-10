Sono le ultime e ben meritate le targhe che il sindaco Raffaello De Ruggieri ha consegnato a Enrico Anecchino e a Damiano Porcari, due figure di materani che in contesti diversi , rispettivamente nei rioni Sassi, e non solo, dentro e fuori il Palazzo di Città non si sono risparmiati per aiutare la città ad andare avanti e a testa alta. Partiamo da Enrico, over 70, che ha meritato sul campo l’incarico ad honorem di assessore al turismo per le tante idee, i progetti, spesso inascoltati che hanno tirato fuori per strutturare e consolidare un settore dell’economia locale dalle mille potenzialità. Ha cominciato con la Casa Grotta di vico solitario quasi nel deserto, facendo spesso sangue amaro…per vincere e convincere la burocrazia a contrastare il degrado degli antichi rioni di tufo facendoli vivere e rivivere , ma senza ‘alterarne’ l’anima come accaduto- purtroppo- nel recente passato.



E così dalla Casa Grotta alla Natività, alla Cometa nei Sassi, dalla via Crucis alla Passio Christi, con tanto di rappresentazioni al freddo e al gelo… Enrico con il Gruppo teatro Matera ha dato un segno preciso di quello che poteva essere fatto. Tant’è che più volte si è impegnato per il posizionamento stabile o stagionale delle croci del ”Golgota” nei luoghi dove sono stati girati Il Vangelo Secondo Matteo di Pasolini e ”The Passion” di Gibson. E che dire delle innovazioni per una direzione e rilettura attenta della festa del 2 luglio, per il Carnevale e per tante altre iniziative che hanno trovato di volta in volta euforici sostenitori, poi finiti nella delusione dell’inevitabile commento ” si poteva fare e invece…” passando per il rammarico delle iniziative dimenticate per l’anno europeo della cultura a favore di eventi importati che non hanno lasciato nemmeno il ricordo. L’assessore è stato, comunque capatosta, testardo nel senso buono del termine, con le sue osservazioni argute, a volte ironiche, con tanto di citazioni dialettali su associazionismo e politica, sin da quando a Matera attecchì l’edera repubblicana. Altri tempi.



Ora il testimone di tanto impegno culturali è passato, con la Casa Grotta, nelle mani della dinamica figlia Raffaella, commossa con e per papà. Finalmente qualcuno si è accorto di quanto ha fatto. Una targa con le iniziali di MT, Matera nel cuore e nei ricordi.



E il riconoscimento è andato anche a Damiano Porcari, impiegato modello, dall’alto senso di responsabilità entrato in Municipio nella Prima Repubblica con la divisa da vigili urbano o da ”guardia municipale” come si diceva un tempo e poi approdato nei ruoli impiegatizi, in quella stanza di alta responsabilità che è l’ufficio di gabinetto (o segreteria per altri) del sindaco. Lo ricordiamo accanto a Emilio Oliva, figura indimenticabile di quel ruolo così delicato, che con pacatezza e senza guardare il tempo che passava, raccordava le tante attività del primo cittadino di turno dentro e fuori l’Amministrazione. E così è stato per Damiano, in pensione dallo scorso anno o giù di lì, che con pacatezza, impegno e discrezione ha affrontato e risolto tante questioni. Ne siamo stati a volte testimoni e Damiano Porcari ha saputo dare con educazione e serietà il meglio che un impiegato della Pubblica Amministrazione deve sapere per dare nei rapporti con i cittadini. E con le Autorità, naturalmente… E’ stata la punta avanzata di quell’ufficio del cerimoniale che Matera dovrebbe avere, come a Roma, per esempio per occuparsi di tutto quanto riguarda l’arrivo di rappresentanti di Governo, del Corpo Diplomatico o di intese nazionali e internazionali che vanno coltivate e consolidate aldilà dei gemellaggi e dei protocolli di intesa. Ma Porcari è stato, e lo è ancora, un ottimo sportivo. Lo ricordiamo come atleta a tutto tondo, sopratutto a centrocampo, con la maglia del Comune nei tornei aziendali. Altri tempi. Grazie Damiano, grazie Enrico per quanto avete fatto per la vostra e nostra città.