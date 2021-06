Bombetta in testa, come Charlie Chaplin e Winston Churchill, e in mano due autobus di latta a due piani, da collezionare, come se fossimo a Londra, in quel mercatino di Portobello, dove i turisti si assiepano per trovare oggetti e ricordi del passato. E così con Paolo Paladino, anima del mercatino di Matera, in piazza Vittorio Veneto, per lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, una ventata ”british” è giunta nel cuore antico della Città dei Sassi. Ed è inevitabile chiedergli: ” Mister Paladino y presume o y suppose…”, ricordando la celebre frase scambiata nell’Ottocento in Africa tra gli esploratori inglesi Stanley e Livingstone, pronti ad avventurarsi nella giungla alla ricerca di luoghi inaccessibili e di risorse per l’Impero. Altro contesto. Paolo Paladino guarda oltre a fare della cortesia e della curiosità le attrattive che gli espositori, provenienti da centri della Puglia e della Basilicata, offrono sui banchi a cittadini e turisti in gita. Naturalmente qui, oltre all’inglese, sono di casa lingue e dialetti montese, pugliese, francese, spagnolo, emiliano, napoletano e via elencando. Del resto Mr Paolo Paladino non può non rispettare le regole del ”Commenwealth”, il grande mercato che lega l’Inghilterra alle terre dell’ex impero, sulle orme di una Brexit che intende diventare zona franca. E Matera potrebbe avere un suo spazio con una moneta al cambio. Sui banchi troverete franchi, sterline, dollari e lire…

src=”https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2021/06/Paladino-mercatino-min1giomio-4-compressed.jpg” alt=”” width=”668″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-101229″ />