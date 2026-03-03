Movimento Log-In: Le basi NATO in Sicilia continuano ad uccidere

“Come Movimento Log-In da anni chiediamo la cacciata della NATO dai nostri territori, ma oggi lo rimarchiamo con più forza. La base aerea di Sigonella è stata direttamente coinvolta nei bombardamenti nella notte fra il 27 e il 28 febbraio, inviando un pattugliatore verso le teste degli iraniani.” E’ quanto si denuncia con una nota in cui si aggiunge che trattasi di un “Fatto che non può più sorprenderci, data la decennale partecipazione attiva in politiche imperialiste da parte non solo degli avamposti nel territorio siciliano (il Muos di Niscemi, la base di Trapani-Birgi, oltre ovviamente a Sigonella) ma nel complesso da più di cento basi NATO sul territorio nazionale. Inoltre, il bombardamento verso Cipro, anch’esso membro dell’Unione Europea, ci fa comprendere che chiunque è complice può anche diventare concretamente un bersaglio aereo.

Basta con gli interventi militari assassini in nostro nome: vogliamo che il nostro territorio metta al centro politiche sociali per i cittadini, non missili e bombe sulla testa dei civili. Rilanciamo l’assemblea del 5 marzo organizzata dal Comitato No F-35 Trapani per contrastare il più grande campo di addestramento fuori dagli States per piloti di f-35 che la NATO e il nostro governo vogliono fare a Birgi. E, soprattutto, entrate in contatto con noi: seguite i nostri social e partecipate alle nostre iniziative per creare insieme l’alternativa.”

