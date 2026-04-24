Mountain Bike: Ginosa ospita il grande XCO nazionale con il Trofeo Terra delle Gravine

Sarà Ginosa a ri-ospitare la VII edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine uno dei più importanti appuntamenti del calendario nazionale della mountain bike targato Federciclismo.

L’evento, sarà valido quale:

– Campionato Italiano Team Relay

– Coppa Italia Giovanile XCO

– XCO Borbonica Cup

Rappresenta un’occasione di grande rilievo sportivo e promozionale per il territorio, capace di richiamare atleti, squadre, addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia. Per presentare ufficialmente la manifestazione, il programma sportivo, il percorso di gara e le iniziative collaterali dedicate alla valorizzazione della Terra delle Gravine.

L’evento sarà presentato martedì 28 aprile 2026 alle ore 10,00 presso la Community Library di Ginosa, c.so Vittorio Emanuele II, 95. La stampa, le emittenti televisive, le radio e gli operatori dell’informazione sono cordialmente invitati a partecipare.

Prenderanno parte rappresentanti istituzionali, organizzatori, partner e protagonisti del movimento ciclistico regionale e nazionale.

L’incontro sarà un momento importante per raccontare non solo l’aspetto agonistico della competizione, ma anche il valore turistico, culturale e ambientale che l’evento porta con sé, promuovendo Ginosa e la Puglia come destinazioni di sport e natura.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.