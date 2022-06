Motocchiali da sole? Proposta su due ruote

A vederli ci ricordano i centauri degli inizi del secolo scorso, quando su rombanti Gilera, Guzzi, Norton, Matchless, Zundapp e via scorazzando, transitavano sulle polverose e accidentati strade del tempo. Indossavano giubba e occhialoni simili a quelli delle maschere antigas e consentivano di proteggersi da polveri, sassi, insetti e altri accidenti. Una azienda produttrice di occhiali ne ha tirati fuori un paio, con montatura bronzea e argentata, che mette insieme occhiali su occhialoni. Senz’altro una bella e funzionale idea, scoperta in un negozio del centro di Matera, che unisce moda, storia e voglia di avventura come dimostrano gli occhi e il sorriso soddisfatto del motociclista che compare sulla scatola. Due ruote, un paio di occhiali con occhialoni sulle strade dell’avventura e in sella alla cilindrata che più vi piace, a trazione tradizionale, ibrida o elettrica. Naturalmente indosssate il casco. La sicurezza, prima di tutto.