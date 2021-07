Il Codice della Strada va rispettato. Ci mancherebbe altro. Ma prima di annotare numeri di targa di un veicolo, e in questo caso parliamo di moto o scooter, parcheggiati temporaneamente e con ingombro limitato su un marciapiede o in strada, non sarebbe male utilizzare con frequenza il fischietto per consentire lo spostamento del mezzo. A segnalare questo rischio di incappare in multe, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, alcuni commercianti di zone centrali e pericentrali di Matera. Sono preoccupati perchè le sanzioni possano penalizzare gli acquirenti e , di riflesso, le loro attività dopo una timida ripresa del ”movimento”, a causa dei limiti imposti dall’epidemia da virus a corona. Capita che un centauro si fermi e lasci la moto per qualche minuto nei pressi del negozio, per ritrovarsi – chissà – con una multa. Un pizzico di comprensione non guasta. Basta un doppio fischio di cortesia…E si va via.