Ci ha lasciati questa mattina, all’età di 78 anni, il pittore catanzarese Gaetano Cartaginese noto a tutti come Nenè.

L’artista era molto stimato in ambito culturale e nel 2007 autore del dipinto “Sapore di Antico”, un acquerello che diventò il manifesto dell’edizione di quell’anno del “Campanaccio” di San Mauro Forte (MT).

La sua arte era ispirata alla semplicità del vivere quotidiano, nei colori del sole e del mare, della terra e del cielo. Era nella tavolozza della natura che Nenè intingeva i suoi pennelli e con la sua sensibilità coglieva quei particolari apparentemente insignificanti dell’esistenza per fissarli nella sua coscienza e nelle sue opere. Un artista contemporaneo che ha sempre partecipato a collettive Nazionali ed a premi rappresentativi italiani, ottenendo significativi riconoscimenti e lusinghiere critiche. Riconosciuto al premio nazionale di pittura “Soveria Mannelli”, alla mostra regionale di pittura- Postelegrafonici- di Catanzaro, alla mostra d’arte figurativa “l’uomo ed il mare”, alla decima edizione di estemporanea di pittura “A Petrusa”, solo per citarne alcuni.

Nenè aveva frequentato l’accademia di Brera ed il corso di nudo all’accademia di Catanzaro.

In ogni caso nelle sue opere emerge un amore assoluto per i luoghi del vissuto che esaltava con la creatività, velatamente poetica, dando forma a paesaggi e figure di grande impeto evocativo.

Sapore di Antico – Acquerello -2007

I pennelli erano la sua chiave per penetrare il silenzio dei luoghi, il sentimento del tempo, il rapporto dei pensieri.

In occasione della presentazione del dipinto del Campanaccio ci aveva raccontato: “Mi ha colpito la festa ed il paese. Ricordo la prima volta che ho visto San Mauro c’era la neve, e sembrava che sopra i tetti oltre alla coltre bianca si fosse posato il silenzio e la pace; per questo ho messo una colomba bianca nel dipinto, proprio per cercare di trasmettere quella sensazione di pace. Inoltre mi piace la gente, la loro genuinità, l’attaccamento alle tradizioni”.