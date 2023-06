Morto Berlusconi…che a Matera augurava longevità ad altri.

”Complimenti per tanta longevità e non solo imprenditoriale….Vada avanti per altri 30 anni e attento alle donne…” E’ l’augurio che Silvio Berlusconi, nella sua visita a Matera nel 2019, rivolse al 93enne capostipite della famiglia di imprenditori che hanno portato avanti dal 1883 a oggi l’Emporio di …”Michele La Stoppa” (https://giornalemio.it/politica/55664/). A lui questa impresa di raggiungere quell’età verde non è riuscita, tra le tante che ha portato in porto, nel bene e nel male. Questa mattina, infatti, l’ex premier e leader di FI Silvio Berlusconi è morto all’ospedale San Raffaele. Era entrato nella struttura sanitaria venerdì scorso per essere sottoposto ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Scompare una figura controversa che ha segnato la società e la politica italiana, prima con l’introduzione delle TV private e poi con la sua “discesa in campo” in difesa dei propri interessi economici non più tutelati dal fallito craxismo. Dal 1994 al 2011, è stato il centro indiscusso della politica italiana, pur vincendo non sempre le elezioni, poi ha fatto di tutto per restarlo, sebbene acciaccato dall’età, dalla salute e dai guai giudiziari e personali. In parte ci è riuscito,ma la leadership del centrodestra, alla fine, se la sono presa prima Matteo Salvini e poi ora Giorgia Meloni. La vera rivoluzione, con esiziale impatto sulla politica come dicevamo la aveva fatta con la introduzione, forzata anche a colpi di decreti e leggi ad personam, delle tv commerciali. Le trasmissioni Mediaset, tra spot e veline, hanno riplasmato il costume nazionale, contribuendo a forgiare una opinione pubblica poco informata e molto di pancia, ovvero a zappettare il terreno fertile per il nocciolo duro del suo elettorato. Gli va riconosciuta la grande abilità ad occupare il vuoto politico lasciato da un pentapartito cancellato dalle inchieste su corruzione e malaffare, pescando tra quegli elettori e quel personale politico che tornò a riciclarsi. Inventandosi un nemico “i comunisti” oramai inesistenti e in rapida scomparsa, anche e soprattutto, a causa della propria incapacità ad aggiornare visione e azione politica di fronte ad un evento epocale come la caduta del Muro di Berlino. Ora è probabile che in tanti che grazie a lui sono diventati qualcuno gireranno i tacchi verso altri lidi…ma prima i funerali a cui probabilmente avrebbe voluto partecipare il suo grande amico Vladimir. Per quanto ci riguarda, va via l’uomo che, firmando contratti elettorali dalla scrivania di Bruno Vespa, prometteva un nuovo miracolo italiano mai arrivato e che anzi ha mantenuto in piedi un Paese vecchio, in decadenza e persino volgarotto. Ma per tanti andava bene così. A seguire riproponiamo il link alla cronaca della sua visita a Matera in occasione delle elezioni regionali del 2019 (articolo di Franco Martina) in cui passeggiando per la città, alla presenza dei parlamentari Michele Casino e Giuseppe Moles, intravide che ”questa può essere la volta buona” . E lo fu per il centrodestra lucano.

