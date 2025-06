Morta la donna investita oggi a Matera in via nazionale

Non ce l’ha fatta la donna di 83 anni che a metà giornata, oggi, era stata investita da un auto mentre attraversava Via Nazionale a Matera. Era stata trasportata in all’Ospedale Madonna delle Grazie in condizioni critiche e ricoverata in terapia intensiva. L’anziana è stata investita sulle strisce pedonali, come accertato dalla polizia locale, da un’auto alla cui guida era un uomo di 87 anni. Questo decesso è il terzo oggi sulle strade della Basilicata dopi i due incidenti di Potenza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.