Morta a 43 anni donna, incinta di due gemelli.

Non è stata una Pasqua felice quella vissuta dalla famiglia della insegnante di Ceglie Messapica (Brindisi) che è deceduta il giorno dopo a Bari, nell’Ospedale Di Venere, a seguito di un intervento chirurgico resosi necessario -sembra- per complicazioni della gravidanza che stava portando avanti. Graziella Nannavecchia è il nome della sfortunata mamma che portava in grembo due gemelli ed aveva solo 43 anni. Le cause del decesso dovranno essere accertate dalle indagini che seguiranno, nel nosocomio dotato di un reparto di Medicina fetale, abilitato alle attività di monitoraggio avanzato ed -anche per questo- è riconosciuto come centro d’eccellenza proprio per gravidanze complesse. “La donna aveva una gravidanza patologica – hanno reso noto dall’Asl di Bari – e al quarto mese ha perso entrambi i figli spontaneamente poi le è stato rimosso utero. La situazione si è complicata in 24 ore ed è deceduta a causa di una Cid, coagulazione intravascolare disseminata”.

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