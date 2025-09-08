Morire in strada durante una domenica di svago e di sport, la sicurezza stradale per i ciclisti è una vera emergenza

Di nuovo ieri, nelle strade italiane, nel veronese, si è consumato l’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto un ciclista di cinquantuno anni, morto sul colpo a seguito di un impatto frontale violentissimo con un’automobile che, in fase di sorpasso, ha invaso la sua corsia di marcia.

L’incidente è poi culminato in un ulteriore scontro frontale con una vettura che procedeva nello stesso verso del ciclista malcapitato. Altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo presso gli ospedali di Negrar di Valpolicella e Peschiera del Garda. Una serie ripetuta di eventi tragici, ci devono porre dinanzi ad un punto interrogativo fermo: la sicurezza in strada per i soggetti più vulnerabili e la cultura del rispetto per il ciclista. Per questo secondo aspetto, ad esempio, è ancora reale ritrovarsi in strada in sella alla propria bicicletta e sentirsi offesi da alcuni automobilisti inferociti, che assumono comportamenti pericolosi per l’incolumità altrui, alimentati da un odio ripetuto e violento. Per non parlare di chi, anche a seguito di rigide disposizioni del codice della strada, continua a mantenere regole proprie che mettono a rischio la vita di chi decide di muoversi – per sport, per necessità o per scelta – in bicicletta: sorpassi azzardati mentre dal lato opposto provengono ciclisti, sorpassi nella stessa corsia senza rispettare 1,5 mt di distanza di sicurezza, insulti gratuiti e clacson all’impazzata. Mentre il mondo si muove progressivamente verso la sostenibilità e la mobilità ad impatto zero, l’Italia fa 100 passi indietro. Questa ignoranza diffusa, però, è pagata a duro prezzo da Paolo, che ieri ha perso la vita praticando la propria passione sportiva, in una qualsiasi domenica estiva; da Lorenzo, morto a 26 anni, mentre percorreva con la sua e-bike la strada che porta all’attività di famiglia; da Sandro, Vincenzo e Antonio, i tre ciclisti pugliesi morti a Terlizzi lo scorso agosto su una strada provinciale, durante la loro solita uscita in bici da amanti delle due ruote e promotori di questo sport. E tanti, tanti altri uomini e donne che credono di uscire di casa per svagare dalla solita routine settimanale, ma che non torneranno mai più nelle loro famiglie, dai loro affetti. Sono circa 140 i ciclisti morti in Italia da inizio anno, una media mensile da pelle d’oca che fa pensare ad una strage di vittime senza precedenti. La questione è sempre culturale, non riusciamo a tenere comportamenti corretti, nel senso di attendere la possibilità di poter superare in sicurezza, di poter svoltare solo se non rischio di travolgere chi transita in maniera più lenta sulla mia destra, di mantenere una velocità consona rispetto al contesto e ai soggetti presenti in strada. Questo perché alla guida della nostra auto pensiamo di essere i padroni della strada, la nostra causa è sempre più importante della causa degli altri – perché sto andando a lavoro, perché faccio tardi per un appuntamento, perché devo correre a casa a cucinare – tutte cose più importanti delle futili ragioni di una persona che si sta muovendo in bici. Ma che mondo sarebbe se ognuno di noi si rispettasse, se ognuno di noi fosse responsabile alla guida, un mondo dove ci si guarda negli occhi e la mia ragione di essere in strada è uguale alla tua. Magari se aspetto un secondo in più, salvo una vita e rispetto di più anche la mia. Di seguito un video di sensibilizzazione sul tema: