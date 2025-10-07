Morea su Poste Italiane che spegne i Postamat in Basilicata, in orari notturni, in 37 comuni

Da qualche giorno Poste Italiane ha reso noto di aver proceduto allo spegnimento notturno (dalle ore 19 alle 8,30) degli ATM Postamat di 23 uffici postali nei comuni del territorio della provincia di Potenza e di 21 in quello della provincia di Matera. Sembra essere un provvedimento di natura temporanea resosi necessario è stato detto: “per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate”. L’Azienda “assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati”. Ma questo provvedimento (che sembra essere esteso anche a comuni della Puglia e del Molise), sta creando problemi, specie in quei comuni in cui questo di Poste Italiane è l’unico disponibile per effettuare prelievi. Questi gli elenchi dei Postamat che da alcuni giorni risultano spenti negli orari suddetti. Nel Potentino: Atella, Brienza, Castelgrande, Forenza, Lagopesole, Lavello, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture e Rionero in Vulture 1, Sant’Angelo di Avigliano, Tolve, Vietri di Potenza, Potenza Inferiore Stazione, Potenza 1, Potenza 4, Potenza 6, Baragiano Scalo, San Cataldo di Bella, Melfi 1. Nel Materano: Matera Città, Accettura, Bernalda, Marconia di Pisticci, Ferrandina, Grassano, Irsina, Metaponto, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Stazione, Policoro, Pomarico, Salandra, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Matera 1, Matera 2, Matera 4. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Nicola Morea di Azione con la nota che segue: «Comprendo la preoccupazione per i recenti episodi di furti e tentativi di effrazione ai danni degli sportelli automatici, ma ritengo assolutamente inaccettabile la decisione di Poste Italiane di spegnere, nelle ore notturne, gli ATM Postamat di oltre quaranta uffici postali in Basilicata» dichiara il capogruppo «Non è accettabile che per far fronte a problemi di sicurezza si scelga di ridurre i servizi ai cittadini, soprattutto in territori già fortemente penalizzati dalla carenza di sportelli bancari. Limitare l’accesso al contante nelle ore serali e notturne significa colpire le comunità più piccole e le fasce più deboli, aggravando quella desertificazione bancaria che da tempo denunciamo e che rischia di isolare ulteriormente i nostri paesi». «Garantire la sicurezza è dovere dello Stato e delle istituzioni preposte – conclude Morea – non dei cittadini che subiscono le conseguenze. Poste Italiane, invece di arretrare, deve lavorare insieme alle forze dell’ordine e agli enti locali per trovare soluzioni efficaci e durature, che non compromettano il diritto dei lucani a servizi essenziali, accessibili e continuativi».

