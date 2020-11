In merito all’Ordinanza del Governatore Bardi che da domani alle 12 fino al 13 novembre ha dichiarato zona rossa Irsina, il Sindaco Nicola Massimo Morea in un videomessaggio ai propri cittadini illustra il provvedimento ma rivendica anche sostegno alle attività economiche che saranno costrette a chiudere.

“Ho sentito Prefetto e Governatore- ha detto-, chiedendo chiarimenti e precisazioni.

in sintesi:

– “coprifuoco” dalle 23 alle 5, salvo necessità e urgenze;

– sospensione attività didattiche;

– divieto di uscita e ingresso dal territorio comunale, salvo esigenze comprovate, urgenza, salute e filiere consentite;

– sospensione delle attività produttive e commerciali tranne quelle previste nell’allegato 1 al dpcm 10 aprile 2020 e nell’allegato 2 del Dpcm 11 marzo 2020;

– sono salve le filiere agricole e di allevamento.

Domani Comitato di Ordine e Sicurezza in Prefettura.

Rivendichiamo sostegno materiale ed economico per tutti coloro che dovranno sospendere le proprie attività.”