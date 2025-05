Morea (Azione): “Contro bullismo e cyberbullismo serve un impegno strutturale e permanente.”

«Contrastare con forza bullismo e cyberbullismo significa costruire una scuola e una società più giuste, inclusive e sicure. Non bastano interventi spot: servono politiche regionali strutturate, integrate e permanenti». Così il Consigliere Regionale di Azione, Nicola Massimo Morea, a margine dell’ultima seduta del Consiglio Regionale, durante la quale ha presentato una mozione per il rafforzamento delle politiche regionali di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con particolare riferimento all’attuazione integrale della Legge Regionale n. 43 del 2018. La mozione impegna la Giunta Regionale ad adottare il Piano regionale degli interventi previsto dalla legge, definendo obiettivi misurabili, modalità di finanziamento e coinvolgimento attivo delle scuole, delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni. “È tempo – sottolinea Morea – di dare piena applicazione alla legge, attraverso strumenti operativi concreti. Tra le azioni previste, il potenziamento delle strutture operative e l’attivazione della Consulta regionale, quale sede di ascolto e co-progettazione; l’avvio di una campagna di sensibilizzazione permanente, con focus su linguaggi digitali, prevenzione della violenza relazionale e valorizzazione del ruolo attivo degli studenti; il sostegno a progetti di peer education, anche attraverso modelli già validati a livello nazionale come “MABASTA”, per promuovere buone pratiche nelle scuole lucane; la trasparenza delle azioni e dei risultati, con la pubblicazione annuale della relazione di monitoraggio; la destinazione di risorse pluriennali per garantire continuità e sostenibilità agli interventi. Dobbiamo essere vicini ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, e lavorare insieme per prevenire ogni forma di disagio e violenza. La scuola – conclude Morea – deve tornare a essere un luogo sicuro, accogliente e promotore di cultura del rispetto. Con questa mozione, ci impegniamo per un un cambio di passo deciso e responsabile».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.