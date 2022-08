MonticchioCineLaghi edizione 2022

MonticchioCineLaghi ritornanei prossimi 27 e 28 agosto con cinema d’autore, biosfera, musica e letteraturaed avrà un epilogo sabato 1 ottobre 2022 con il convegno “La microclimatologia del Lago Grande di Monticchio” a cura del Prof. Giovanni Zanchetta dell’Università di Pisa.Inserito nella XXVIII Mostra CinEtica motivata su Storie e Natura (la passata edizione titolava Ecologia dell’anima) l’iniziativa è promossa dal CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit (diretto da Armando Lostaglio e la ProLoco Monticchio (presieduta da Anna Innocenti) con ilPatrocinio del Parco Naturale del Vulture e Regione Basilicata, e i Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture, nei cui territori insiste Monticchio. Luogo elettivo della manifestazione è l’Abbazia di San Michele Arcangelo – decantata in un poderoso testo di Giustino Fortunato – storico monumento di fede che si specchia nelle acque del Lago Piccolo.

MonticchioCineLaghi rimane dunque un appuntamento estivo fra leimportanti iniziative annuali svolte dal CineClub Vittorio De Sica – Cinit da oltre 28 anni in Basilicata e non soltanto, unitamente alla ProLoco Monticchio, perseverandoin uno spirito di servizio volto alla crescita progressiva del territorio.

Si inizia sabato 27 agosto 2022 ore 19:30 con i saluti dei sindaci dei Comuni di Atella Gerardo Petruzzelli, di Rionero in Vulture Mario Di Nitto e di MelfiGiuseppe Maglione oltre alPresidente Parco del Vulture Donato Sperduto. Quindi, l’attesa proiezione in anteprima regionale del cortometraggioIl tesoro di Monticchiodiretto da Giuseppe Varlotta con la partecipazione del regista e deigiovanissimi protagonisti Niccolò Amos Varlotta e Chiara Di Lucchio.Dopo l’anteprima nazionale lo scorso anno durante la 78^ Mostra del Cinema di Venezia per iniziativa del CineClub De Sica-Cinit, Il tesoro di Monticchio(15’) scritto diretto e montato da Giuseppe Varlotta, si è aggiudicato il premio Miglior attore emergente per Nicolò Amos Varlotta nella XXV edizione del Terra di Siena Film Festival, e simili riconoscimenti ai Festival di Montecatini, di Asti e alla Accademia Internazionale Medicea di Firenze. Il giovane protagonista, che ha ispirato la storia raccontata,è figlio del regista, e lo aveva accompagnato lo scorso anno da Asti fino al Vulture, in un viaggio di formazione verso le proprie radici in occasione del MonticchioCineLaghi.Il film è stato sostenuto da Parco regionale naturale del Vulture della Regione. Al giovane Nicolò il sindaco di Barile Antonio Murano, consegnerà una targa ricordo per le sue origini “arbreshe”.

A seguire sarà proiettato un altro gioiello che mette in risalto le bellezze naturali della Basilicata in una brevissima struggente storia di appena 4 minuti e mezzo: Stronger diretto dal regista pugliese Antonio Petruccelli.Spazio anche per un omaggio a Dantea cura dell’attore-registaDino Becagli e a Pier Paolo Pasolini nella interpretazionedi Chiara Lostaglio.Versi accompagnati dalla giovane pianista Manuela Petito, che suonerà anche brani da film.

Domenica 28 agosto ore 19:00, sempre a Monticchio Laghi pressoBorgo Villa Maria,verrà presentato il libro di Patrizia Bianco Radici Lucane:discuterà con l’autrice il regista Giuseppe Varlotta con brani letti da Chiara Lostaglio.

AlMonticchioCineLaghi aderiscono: il Cinit (Cineforum Italiano con sede a Venezia), il network di festivalBasilicataCinema, ilCineclub P.P. Pasolini, il Montecatini International Shorts FilmFestival, il Matera Art International FilmFestival.