Monticchio si mette in ascolto con il grande megafono. Così comincia il piano di rilancio dell’area dei laghi

Monticchio si mette in ascolto con un grande megafono di legno affacciato sul Lago Grande. Un’opera simbolica che invita a rallentare, ad ascoltare il paesaggio e a viverlo in maniera nuova, ma che rappresenta anche uno dei primi tasselli del percorso di rilancio dell’area dei laghi attraverso cultura, arte e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito de “La geografia che ascolta”, l’installazione che sarà inaugurata venerdì 31 luglio nell’ambito del progetto Paesaggi Sonori, promosso da ArKestra APS.

Realizzata sulle sponde del Lago Grande, l’opera è stata ideata da Donato Pitoia e costruita in collaborazione con la Falegnameria Salandra di Acerenza. Il grande megafono sfrutta esclusivamente la forma architettonica e le proprietà acustiche del legno per amplificare naturalmente i suoni dell’ambiente, senza alcun ricorso a sistemi elettronici, trasformando così il paesaggio in un’esperienza immersiva.

L’iniziativa rientra tra gli interventi finanziati dal PNRR – NextGenerationEU nell’ambito del Progetto Borghi dedicato a Monticchio Bagni e punta a fare del suggestivo scenario dei laghi un luogo permanente dedicato alla musica, al teatro, alle letture e agli incontri culturali.

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 16 con il workshop “Rhythm and Rhyme”, guidato dal polistrumentista senegalese Dudù Kouate, artista di fama internazionale. Il laboratorio sarà dedicato al ritmo, all’ascolto e all’improvvisazione musicale e offrirà ai partecipanti un’esperienza diretta di dialogo tra suoni, natura e creatività. La partecipazione è gratuita con contributo libero, ma è richiesta la prenotazione per il numero limitato di posti disponibili.

Alle ore 18 sarà il momento dell’inaugurazione ufficiale de “La geografia che ascolta”, cui seguirà il concerto in solo di Dudù Kouate. Le sonorità africane e mediterranee dell’artista accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che riflette perfettamente la filosofia del progetto: mettere in relazione persone, paesaggio e cultura attraverso l’ascolto.

«Con questa opera vogliamo invitare il pubblico a fermarsi, ascoltare e vivere il paesaggio in modo nuovo. Non è soltanto un’installazione artistica, ma un luogo destinato a diventare punto di incontro per concerti, spettacoli, letture e momenti di condivisione», spiega Donato Pitoia, presidente di ArKestra APS.

L’inaugurazione è aperta al pubblico e segna l’inizio di una nuova stagione per Monticchio, dove il paesaggio non sarà soltanto da ammirare, ma anche da ascoltare. Un invito a riscoprire uno dei luoghi più affascinanti della Basilicata attraverso il linguaggio universale della natura e della musica.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.