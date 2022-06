Monticchio Laghi (PZ) 3 giorni in musica

A Monticchio Laghi la 13ª edizione del “contenitore musicale” Workshop e Campus Musicale “Cantiere Sonoro” organizzato dalla Scuola di Musica “G. Orsomando” di Rionero in Vulture dal 16 al 19 giugno 2022.

Quest’anno il titolo della quattro giorni musicale organizzata oltre che dalla “Orsomando” quale promotore, anche da Vulcanica, Bambini in Fiore, ArcheoClub del Vulture “G. Catenacci”, Mr. Grant, OperaPrima, ProLoco Rionero, Smac, Msav e Christian Meyer Progetto Scuola,

s’intitola eloquentemente “Suoni nel Borgo”.

Il ricchissimo programma della residenza musicale

prevede una miriade di interventi di artisti e ospiti di caratura internazionale. Le giornate aperte al pubblico di studiosi e non solo, saranno organizzate in workshops, masterclass, laboratori, seminari musicali a cura dei migliori maestri del panorama nazionale e oltre. Le Masterclass: Marco Pierobon Tromba, Matteo Mastromarino Clarinetto, Selezione&Contest, Giambattista Ciliberti Clarinetto, Domenico Piccianni Flauto, Seminari: Christian Meyer “Ti faccio conoscere la batteria”, Walter Farina Incontro con l’Autore, Laboratori: Angelo Gramaglia Marialma Colucci Musicoterapia, Valeria Veltro Propedeutica Musicale.Laboratori: Sara Di Mattia Pianoforte, Andrea

Graziano Chitarra Classica, Michele Maulà Musica Elettronica. L’ingresso a tutti gli eventi è sempre libero al pubblico con la possibilità di prenotarsi online agli indirizzi ufficiali della Scuola “Orsomando” https://orsomandocantieresonoro.it/suoni-nel-borgo/