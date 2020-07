In un anno particolare come questo, anche le tradizionali attività estive per bambini organizzate dall’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Fortunato sono state confermate pur subendo alcuni cambiamenti. Nello specifico, non è stato possibile garantire il progetto di balneazione rivolto ai minori “ESTATE senza BARRIERE” in quanto le norme troppe restrittive non avrebbero potuto soddisfare tutte le richieste delle famiglie. Si è pensato, quindi, di destinare il contributo statale, erogato grazie al Decreto Rilancio, in progetti ludico-ricreative in favore di minori dai 3 ai 14 anni.

In seguito alla pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico sono pervenuti sei progetti che prevedono diverse attività ludiche e di animazione, laboratori didattici, visite guidate ed escursioni, nonché un corso di equitazione. Tutte le attività previste saranno effettuate rispettando le attuali normative anticovid e le linee guida del Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

E’ possibile aderire a diverse tipologie di attività: “Giocando con il Sole” promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la Cooperativa L’Abbraccio ed altre cinque presentate dalla scuola calcio “Polisportiva Libertas Montescaglioso”, dalla ludoteca “La Bacchetta Magica” e dalla “Scuderia Clemente”e dalle Associazioni “Helios” e “La Lampa”.

Alcune attività sono già attive altre, invece, partiranno non appena sarà data comunicazione ufficiale all’Ente con allegato il protocollo sanitario anticovid.

E’ possibile richiedere informazioni direttamente ai sopracitati promotori dei progetti o presso l’Ufficio dei Servizi Sociali (tel. 0835 209247), che si ringrazia per il lavoro svolto in queste ultime settimane.

Si precisa che ai Centri Estivi potranno iscriversi i residenti nel Comune di Montescaglioso e, solo in caso di disponibilità di posti, anche bambini residenti in altri Comuni che si trovino nella nostra Città per le vacanze estive.