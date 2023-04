Montescaglioso: sensibilizzazione sullo spettro autistico

la sensibilizzazione non è mai abbastanza. E così il Comune di Montescaglioso per celebrare la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo”, oltre a illuminare di blu la facciata del Municipio ha organizzato, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo, un interessante incontro “Autismo e A.B.A.: parliamone”.

Grande partecipazione da parte delle famiglie, del personale scolastico, e non solo. Notevole interazione tra relatori e pubblico e, soprattutto, a fine serata un importante concetto emerso: fare rete. Fare rete tra le famiglie, con la scuola, con le istituzioni. A conclusione dell’incontro, la signora Francesca Ditaranto, a nome dei bambini della 3° C della scuola dell’infanzia Salvo D’acquisto, ha consegnato all’Assessore Bruno Mazzoccoli ed ai delegati di Anfass Policoro due bellissimi dipinti fatti dai bambini come segno di ringraziamento ma anche come monito per un continuo impegno.