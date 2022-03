Con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 4 marzo 2022, si è approvato il Protocollo di Intesa con l’Azienda Asm di Matera per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria. L’Azienda Sanitaria, infatti, ha individuato la nostra Città quale sede della Casa della Comunità – Hub candidandone il progetto alla Missione 6 del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto prevede nel complesso tre Case della Comunità – Hub (Montescaglioso, Irsina e Montalbano Jonico), tre Case della Comunità – Spoke (Tursi, Ferrandina e Garaguso) due ospedali di Comunità (Tinchi e Stigliano) ed un Distretto Sanitario – Polo Riabilitativo a Tricarico.

Nello specifico, la struttura che si intende realizzare a Montescaglioso sarà un nuovo punto di riferimento per la medicina territoriale in cui opererà una equipe multi professionale di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di famiglia e di comunità ed altri professionisti della salute, quali ad esempio assistenti sociali. Tra le prestazioni erogate: servizi di cure primarie, assistenza domiciliare di livello base, servizi infermieristici, punto prelievi, servizi sociali alla persona ed alla famiglia, servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatrica infantile e dell’adolescenza, medicina dello sport, attività consultoriali, screening e vaccinazione.

Un risultato importante che consentirà a Montescaglioso ed a tutto il territorio un’offerta sanitaria più vicina alle esigenze della Comunità.

Si ringrazia il già Assessore alla Sanità Rocco Leone e la Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria Materana Sabrina Pulvirenti