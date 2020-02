Gli alunni della classe III D della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Liborio Palazzo – Carlo Salinari” di Montescaglioso, componenti dell’associazione “Giovani per la legalità Paolo Gallipoli”, nata 5 anni fa dall’esperienza della locale Associazione Fai – Antiracket “Falcone – Borsellino”, hanno ricevuto un messaggio autografo recante i complimenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La più alta carica istituzionale, infatti, si è congratulato per il “bel messaggio del Calendario della Legalità 2020”, presentato ufficialmente lo scorso 19 dicembre 2019, incentrato, quest’anno, sulla tematica ambientale e sulla consapevolezza dell’impegno sulla sostenibilità nelle giovani generazioni.

Il lavoro è stato realizzato in classe attraverso l’individuazione delle tematiche più importanti e la ricerca delle informazioni; in seguito si è avuta la rielaborazione nei lavori di gruppo coordinati dalla referente legalità d’Istituto, la prof.ssa Teresa Bolettieri. Il prof. Mauro Bubbico (docente all’Isia di Urbino e graphic designer, membro dell’AGI – Alliance Graphique Internationale) ha curato la grafica condividendo le idee concettuali concepite.

La dirigente scolastica Antonella Salerno, tramite un comunicato firmato congiuntamente con Ambrogio Lippolis, Presidente del Fai – Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso, ha espresso la grande soddisfazione nonché l’emozione per l’importante corrispondenza ricevuta. Nel documento si afferma: “Bella testimonianza di come possa essere stimato un lavoro di comunità in rete, pieno di significanza formativa, sociale e di cittadinanza consapevole. Un apprezzamento istituzionale importante che riconosce l’impegno delle giovani generazioni sui temi della questione ambientale: l’esigenza di promuovere il rispetto delle leggi in favore dell’ambiente, di fronte al crescente e indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali, rappresenta una necessità per l’intera umanità e per il suo prossimo futuro. Un successo corale che testimonia l’impegno di qualità degli alunni, dei docenti e di tutti coloro che collaborano con la scuola nel territorio con vivo senso di comunità e appartenenza, in primis l’Associazione FAI- Antiracket Falcone Borsellino di Montescaglioso da sempre vicina alla scuola nei percorsi di legalità e cittadinanza responsabile.”