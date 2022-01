Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offrirà nei prossimi mesi una opportunità più unica che rara per lo sviluppo dei territori. Occorre, però, da parte delle amministrazioni una programmazione attenta e una visione lungimirante. La città di montescaglioso, fa sapere in una nota sta procedendo a passo spedito e con Delibera di Giunta Regionale del 28 dicembre 2021, sono stati approvati gli elenchi dei “nuovi interventi” già precedentemente accolti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in data 15 dicembre 2021.

Nello specifico, i progetti destinati alla nostra Comunità e rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammontano a circa 5.000.000,00 euro. Un dato molto importante considerato che sono state destinate all’intera Regione Basilicata somme pari ad euro 25.000.000,00.

Tali progetti cosiddetti a “spesa veloce”, relativi ad infrastrutture e riduzione del rischio idrogeologico, sono stati elaborati dall’Ufficio Tecnico Comunale, insieme agli Assessori Rocco Oliva e Monica Ditaranto, e trasmessi in data 30 novembre 2021.

Non appena possibile, saranno illustrati dettagliatamente ai cittadini.

Altresì, si sta lavorando alla redazione di ulteriori proposte progettuali relative a sei avvisi pubblici, sempre rientranti nel PNRR, emanati dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Transizione Ecologica.