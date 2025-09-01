Montescaglioso (MT) – Ricordo personale del cav. O.M.R.I. Vito Salluce.

Con la scomparsa, a quasi 103 anni di età, del Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O. M. R. I.) Vito Salluce, ex partigiano combattente (con il nome di “Barbarossa”), si chiude una gloriosa pagina della storia di Montescaglioso (Matera) e della nostra Repubblica Italiana.

Salluce, come altri valorosi uomini e donne, ha combattuto per liberare l’Italia dal regime fascista e restituire all’Italia il diritto alla libertà e a dare vita alla Costituzione repubblicana. La sua vita di partigiano e combattente è un grande esempio di impegno civile e dedizione, da trasmettere alle giovani generazioni.

Era nato a Montescaglioso il 18 ottobre del 1922 in una famiglia di origini contadine: dopo il secondo conflitto mondiale ha lavorato per il Comune di Montescaglioso e per la Provincia di Matera. Mai ha fatto mancare il suo contributo al ricordo e alla commemorazione del sacrificio dei tanti “fratelli” caduti in guerra.

Chi, come il sottoscritto, ha avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo oltre che di godere della sua stima, non potrà mai dimenticare il grande senso di PATRIA che emergeva e spiccava dalle sue parole. Per numerosi anni ha ricoperto l’incarico di Presidente provinciale e locale dell’ANCR (Ass. Nazionale Combattenti e Reduci); ha personalmente curato ed allestito la mostra permanente ubicata nei locali abbaziali, vero scrigno del ricordo dell’ANCR locale e provinciale di Matera. Ogni anno mi consegnava la tessera di socio simpatizzante ANCR, sottolineando come questo fosse un riconoscimento riservato al “ fior fiore della gioventù montese”…. Era conosciuto come “il nonno dei falchi grillai” per la continua sua opera di recupero e cura dei preziosi e caratteristici volatili che solcano i nostri cieli, da consegnare, in seguito, agli enti competenti per la tutela della fauna.

Il 02 giugno 2015, per iniziativa propria del Capo dello Stato Sergio Mattarella, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O. M. R. I.), il più alto degli Ordini repubblicani, con la seguente motivazione: “[per] ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e dell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato il suggello di numerose benemerenze e attestati ottenuti nel corso degli anni, quale riconoscimento dell’impegno, mai fatto mancare, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e del 04 novembre.

Grazie al suo personale impegno, nel corso degli anni, la città di Montescaglioso, in data 23 settembre, ha celebrato con una pubblica cerimonia l’eroico sacrificio di Salvo D’Acquisto.

Nel corso della sua esistenza ha sempre manifestato il proprio attaccamento e fiducia verso le Forze dell’Ordine, non mancando mai di esprimere la sua ammirazione per l’Arma dei Carabinieri, sentimento che ha fortemente coltivato dopo aver conosciuto, in tempo di guerra, la vicenda umana del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, M. O. al Valor Militare alla memoria. Tale luminosissima figura, è stata. da lui, sempre onorata nel tempo. Salluce si è reso promotore, il 25 aprile 2007, dell’erezione di un monumento dell’eroico sottufficiale, sorto nei pressi dell’antico monastero benedettino montese di san Michele Arcangelo. Si è trattato della realizzazione di una promessa pronunciata nei drammatici giorni del conflitto…

Buon viaggio Vito. Ora potrai incontrare Salvo D’Acquisto…

Montescaglioso (MT), 25 aprile 2007. Alla presenza delle autorità VITO SALLUCE legge il proprio discorso.