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Montescaglioso (MT) – La tradizione dei Madonnari.

Michele Marchitelli
Di Michele Marchitelli

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste …”, presieduta da Angelo Andriulli, il Comune montese, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo e l’associazione locale “Il Paese dei libri APS”, nei giorni sabato 06 e domenica 07 giugno si rendono protagoniste di un notevole ed interessante viaggio nella tradizione religiosa ed artistica del Sud Italia.

L’iniziativa, dal tema “Madonnari a Montescaglioso”, pone al centro l’arte dei “Madonnari”, artisti di strada che realizzano dipinti effimeri, di tema sacro, direttamente sul selciato o sull’asfalto, utilizzando solo gessetti e pastelli.

Sabato 06 giugno, alle ore 20.30, presso la Sala del Capitolo della millenaria Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, sarà presentato l’eventoMadonnari a Montescaglioso: i capolavori di Mattia Preti in Piazza”.

Alle 21.30, nella stessa location, concerto per arpa e flauto organizzato dall’ass. “Il Paese dei Libri APS” in collaborazione con il Conservatorio E. Duni di Matera: si esibirà il Duo Meraki (Alessandra Simonetti al flauto e Benedetta Primiceri all’arpa).

Domenica 07 giugno, festività del Corpus Domini, i madonnari si metteranno all’opera presso la centrale Piazza Roma e nelle vie del caratteristico Centro Storico montese.

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Michele Marchitelli
Michele Marchitelli
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali - Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l'Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l'attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); "La via del suo destino" (2022).
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