sabato, 7 Marzo , 2026
Montescaglioso (MT) Incontro sulla condizione femminile

Michele Marchitelli
In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’08 marzo, le associazioni di Montescaglioso (MT), “Fatti non foste”, “Esperanto”, “Mani in Pasta”, “CooperaAttiva” e la società di calcio “Ideale Montescaglioso 2022” celebreranno tale importante ricorrenza con un incontro tematico.
A partire dalle ore 18, presso lo SpazioLab19 in Corso della Repubblica n° 19 bis, è in programma un convegno nel quale si discuterà di “Condizione della donna: lo stato dell’arte” a cura della sociologa Maria Bubbico; “Dal consenso al dissenso nella revisione dell’art. 609-bis del C.P. in materia di violenza sessuale. Qual è il senso?”, a cura dell’avvocata Cristina Contuzzi; “Il calcio femminile: non solo sport” a cura di Iolanda De Monte, responsabile dell’area femminile dell’Ideale Montescaglioso 2022.
Francesco Caputo (CooperAttiva) curerà l’allestimento “Donne a Montescaglioso – secoli XI – XIX”.

Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali - Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l'Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l'attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); "La via del suo destino" (2022).
