Montescaglioso (MT) Incontro sulla condizione femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’08 marzo, le associazioni di Montescaglioso (MT), “Fatti non foste”, “Esperanto”, “Mani in Pasta”, “CooperaAttiva” e la società di calcio “Ideale Montescaglioso 2022” celebreranno tale importante ricorrenza con un incontro tematico.
A partire dalle ore 18, presso lo SpazioLab19 in Corso della Repubblica n° 19 bis, è in programma un convegno nel quale si discuterà di “Condizione della donna: lo stato dell’arte” a cura della sociologa Maria Bubbico; “Dal consenso al dissenso nella revisione dell’art. 609-bis del C.P. in materia di violenza sessuale. Qual è il senso?”, a cura dell’avvocata Cristina Contuzzi; “Il calcio femminile: non solo sport” a cura di Iolanda De Monte, responsabile dell’area femminile dell’Ideale Montescaglioso 2022.
Francesco Caputo (CooperAttiva) curerà l’allestimento “Donne a Montescaglioso – secoli XI – XIX”.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).