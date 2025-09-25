Montescaglioso (MT) FNF – UILT : Spettacolo teatrale “Contami”.

La UILT (Unione Italiana Libero Teatro), in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste …” e il patrocinio del Comune montese, domenica 28 settembre, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo, propone lo spettacolo teatrale “Contami”, con testo, regìa ed interpretazione di Davide Roselli. Sul palco salirà anche Carmen Moscagiura; audio e luci curate da Andrea Orlando; direzione di scena affidata a Teresa Picciarelli; collaboratori Piero Fedele e Simone Litta.

L’ingresso è previsto per le ore 17:00, con sipario alle ore 17.30. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro.

Nel periodo tra febbraio e marzo 2025 l’associazione “Fatti non foste …”, presieduta da Angelo Andriulli, con il Circolo culturale “La Scaletta” di Matera, l’assessorato comunale alle attività culturali, la stessa UILT e Metateatro, si è resa protagonista della prima edizione della rassegna teatrale “..Ai monologhi del sabato”, tenutasi nel monastero benedettino montese, che ha portato in scena 5 rappresentazioni.

Le varietà delle opere inserite nel repertorio hanno testimoniato la notevole importanza del messaggio offerto dal teatro, in tutte le forme e tematiche.