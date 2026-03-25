Montescaglioso (MT) – FNF – Seconda edizione di “SCATTI MISTERIOSI”.

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste”, guidata dal dr. Angelo Andriulli, in collaborazione con la locale Pro Loco “Giuseppe Matarazzo” (guidata da Valentino Didio) e la Parrocchia SS. Pietro e Paolo (guidata da don Gabriele Chiruzzi), ha organizzato la seconda edizione di “Scatti Misteriosi”.
Da domenica 29 marzo a lunedì 06 aprile, infatti, nella città montese torna l’appuntamento dedicato alla fotografia dei suggestivi e partecipati riti della Settimana Santa.
Si tratta di un viaggio che abbraccia tradizione, emozione e spiritualità: ogni scatto fotografico riesce, sempre, a raccontare storie antiche di fede e descrivere atmosfere di notevole unicità.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet: www.fattinonfoste.it e/o telefonare al numero 380 2816778.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).