Montescaglioso (MT) – FNF – Iniziative 06 e 08 agosto 2026.

Giovedì 06 agosto 2026, alle 20.30, nelle Sale del primo piano dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT) sarà inaugurata la mostra fotografica con videoinstallazione dal tema “Tre sguardi sui nostri mondi”.
In esposizione gli scatti realizzati da Mario Carruozzolo, Angelo Mossuto e Vincenzo Tralli. La mostra è curata dall’Associazione culturale di Promozione Sociale “Fatti non foste” di Montescaglioso (MT), guidata dal dr. Angelo Andriulli e dalla docente universitaria Micla Petrelli, teorica dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
La mostra propone la ricerca compiuta da 3 fotografi nella loro interpretazione dei momenti di vita collettiva. Si spazia dal reportage dell’esperienza lenta, ancestrale ed epica della transumanza (da parte di Mossuto), all’entusiasmo ritmico di bande musicali che sfilano lungo le strade cittadine, dove il bianco e nero ricerca le forme e accende i riflessi degli ottoni (Tralli), sino alla mimesi moltiplicata della grande pittura di strada dei madonnari (Carruozzolo).
Nel comunicato che annuncia l’iniziativa si sottolinea: “le immagini esposte rappresentano un racconto ed un documento antropologico che non proviene dal professionismo della fotografia ma dall’esperienza e dalla passione incondizionata per lo scrivere con la luce”. La mostra sarà visitabile fino a domenica 23 agosto 2026.
Sabato 08 agosto 2026, alle 20.30, presso l’Abbazia benedettina montese, ancora un volta a cura di “Fatti non foste”, è in programma l’evento “Ieri… Spose: Memorie di tessuti e identità sociale”. L’iniziativa prevede una sfilata di spose in auto d’epoca, momento che sarà sottolineato dalle coreografie curate da Francesca Bernalda.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).