Montescaglioso (MT) – FNF – Inaugurata mostra fotografica – ed. 2026 SCATTI MISTERIOSI.

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste”, guidata dal dr. Angelo Andriulli, presso la Cappella dell’Hospitale SS. Annunziata di Montescaglioso (MT), ubicata nei pressi della centrale piazza Roma, ha presentato la seconda edizione di “Scatti Misteriosi”. Il progetto si svolge in collaborazione con il Centro Studi Hospitale dell’Annunziata di Montescaglioso, diretto dalla prof.ssa Michela Appio; con la locale Pro Loco “Giuseppe Matarazzo” (guidata da Valentino Didio) e con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo (guidata da don Gabriele Chiruzzi). Da domenica 29 marzo a martedì 07 aprile , infatti, nella città montese torna l’appuntamento dedicato alla fotografia dei suggestivi e partecipati riti della Settimana Santa: un viaggio che include tradizione, emozione e spiritualità: ogni scatto fotografico riesce, sempre, a raccontare storie antiche di fede e descrivere atmosfere di notevole unicità.

Alla serata ha preso parte l’editore Gaetano Armenio di Molfetta (BA), imprenditore e project manager turistico e culturale. Ha presentato video e documentazioni fotografiche della Settimana Santa da lui realizzati in Puglia, Basilicata e Sicilia. Nei contributi presentati ha saputo raccontare in maniera impeccabile culti e tradizioni del periodo pasquale. Nel corso dei saluti da parte dei presidenti Andriulli e Didio è stata, inoltre, ricordata la figura di Luigi Morano, maestro artigiano montese conosciuto come “ù statuari[e]” (colui che realizza le statue), le cui opere sono conservate in varie località lucane e pugliesi.

Gli orari di visita della mostra che racchiude le opere fotografiche della scorsa edizione sono i seguenti: da lunedì 30 marzo a martedì 07 aprile 2026: dalle ore 10 alle 12; dalle ore 18 alle 20 . Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet: www.fattinonfoste.it e/o telefonare al numero 380 2816778.

FOTO: MARIO CARRUOZZOLO