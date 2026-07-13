Montescaglioso (MT) – “Fatti non Foste” – Incontro a Potenza su Chiesa di s. Michele Arcangelo.

Il presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Fatti non Foste” di Montescaglioso (MT), Angelo Andriulli, insieme al Sindaco Vincenzo Zito e al Parroco della Chiesa Madre don Gabriele Chiruzzi, nei giorni scorsi ha incontrato a Potenza l’arch. Giovanna Cacudi, Sovrintendente alle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. Argomento centrale di confronto il ritardo, accumulatosi, per il ripristino della funzionalità della chiesa abbaziale di s. Michele Arcangelo.

La soprintendente ha preso visione di tutti gli atti antecedenti: nel corso dell’incontro è emerso che i fondi disponibili (3.000.000 € in 3 anni), allo stato attuale, sono considerati “perènti” e non saranno più disponibili dalla fine dell’anno 2026. Nel corso del confronto è emerso uno spiraglio positivo, suggerito dalla stessa Sovrintendente: compiere un sopralluogo delle opere da realizzare (fondamenta e copertura); stilare un programma di lavoro; presentare richiesta immediata delle professionalità da coinvolgere.

Negli giorni scorsi la dr.ssa Cacudi ha firmato l’interpello per le varie Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle Comunali; è stato assunto l’impegno a rivedersi entro la fine del mese per approntare i relativi progetti; iniziare a utilizzare, entro la fine dell’anno, quanto possibile attingendo ai fondi già disponibili; rinnovare al competente Ministero la richiesta per il completamento, negli anni prossimi, del finanziamento previsto.

Il sindaco Zito, allo scopo di fronteggiare la carenza di professionalità specifiche ed intrinseche alla Sovrintendenza, ha offerto la disponibilità del personale tecnico attualmente impegnato presso il Comune montese.