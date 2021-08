Grande musica presso la millenaria Abbazia benedettina dedicata a S. Michele Arcangelo di Montescaglioso grazie al concerto “Note nel Chiostro” promosso dal Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso. Protagonista della serata la “Lucania Clarinet Ensemble” guidata dal Direttore Artistico M° Vincenzo Dipede. La serata, patrocinata dal Comune di Montescaglioso, si è svolta alla presenza di un ampio numero di spettatori, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto del Covid-19. Prima dell’esecuzione dei brani previsti nel programma Michele Contuzzi (presidente del Circolo Pertini) e il M° Dipede ha preso la parola per i loro messaggi di saluto. Contuzzi ha annunciato altre iniziative nel segno della cultura, ricordando il grande evento tenutosi nel 2020, legato alla presentazione del volume “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso”, prodotto dalle certosine ricerche condotte dal sacerdote montese don Michele Nobile (1847 – 1928).

Dipede ha elogiato la grande competenza e professionalità dei componenti il Lucania Clarinet Ensemble, tutti diplomati e protagonisti di numerose esperienze musicali di rilievo. Il concerto è stato aperto dalle colonne sonore dei film “Nuovo Cinema Paradiso” e “Mission” (Gabriel’s oboe”), entrambe composte dal M° Ennio Morricone; in seguito “Il postino” (Luis Bacalov), “Fantasia rotiana” (Nino Rota), “La pantera rosa” (Henry Mancini) e “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato). La seconda parte dell’esibizione ha previsto un programma di musica leggera: “Claribel” (Cardon R.); “What? No cigar?” (Aun Cook); “Tico tico” (Zequinha Abreu); “An afternoon in Rio” (R. Percival); “Blue skies” (Irving Berlin); “Strayhorn” (R. Percival); “Controdanza” (Paquito D’Rivera).