MONTESCAGLIOSO (MT) – Circolo Culturale “S. Pertini” – Viaggio nei Sassi di Matera. 2^ ed.

Il Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT) guidato dal presidente Giuseppe Andrisani, sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 17.30, propone la seconda edizione della Passeggiata nei Sassi di Matera, momento legato all’esplorazione guidata dei luoghi storici e segreti della parte antica della città materana.
Come avvenuto nella precedente occasione, nel mese di maggio 2025, il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della Fontana Ferdinandea.
Il percorso, della durata stimata di 3 ore, è adatto a tutti; si consiglia di indossare scarpe comode.
La partecipazione è gratuita: in considerazione dei posti limitati è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero 333 7865831.
Il presidente del sodalizio montese, Giuseppe Andrisani, in passato ha più volte sottolineato come “i Sassi di Matera rappresentino un elemento di fondamentale importanza del nostro splendido patrimonio culturale e naturale. Conoscere il proprio territorio aiuta ad amarlo, apprezzarlo e pubblicizzarlo.”
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).