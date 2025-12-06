MONTESCAGLIOSO (MT) – Circ. Culturale “S. Pertini” – Manoscritto originale dello Spicilegio nella Città montese.

Domenica 23 agosto 2020 , presso l’antica Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT), fu presentato ufficialmente il volume “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso”, frutto delle attente ricerche condotte dal sacerdote montese don Michele Nobile (27.09.1847 – 08.12.1928) svolte, per numerosi anni, presso l’archivio della Città di Napoli, su documenti irrimediabilmente andati persi nel 1943.

L’opera occupa uno spazio di notevole rilievo nell’ambito della storiografia dei secoli Ottocento e Novecento dell’intera Basilicata; permette, infatti, di approfondire la conoscenza della storia della comunità montese, dalle remote origini preromane sino a giungere al periodo postunitario (anno 1861).

L’edizione critica in presentazione, composta di 784 pagine, è stata curata dal docente universitario Mauro Vincenzo Fontana ed inserita nella prestigiosa collana “Meridiana, Studi e fonti sull’Italia mediterranea – Quadrante lucano I” (Edizioni Giannatelli), diretta dallo stesso Fontana.

La realizzazione del volume fu voluta, con notevole ed encomiabile impegno, dal Circolo Culturale “Sandro Pertini” di Montescaglioso (MT), che aveva ottenuto il documento dagli eredi del dr. prof. Vincenzo Lenzi, originario di Montescaglioso (MT), al quale don Michele Nobile aveva affidato il proprio manoscritto.

Lo stesso sodalizio montese, guidato dal presidente Giuseppe Andrisani, nei giorni scorsi ha comunicato che, a seguito di intercorse comunicazioni con l’arch. Adriana Ricigliano, erede della famiglia Lenzi, il manoscritto originale è ora a Montescaglioso. L’acquisizione è avvenuta con regolare scrittura privata di consegna del manoscritto, stipulata a Napoli il 22 novembre scorso, alla presenza di una delegazione del circolo.

Il circolo “S. Pertini”, nell’occasione, porge i suoi ringraziamenti all’arch. Ricigliano per la sensibilità dimostrata e l’accoglienza riservata alla propria rappresentanza nel capoluogo campano.

Il Circolo Culturale “S. Pertini” donerà la preziosa opera alla Provincia di Matera – Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” (rientrante nel sistema bibliotecario nazionale SBN) per l’accurata conservazione e la fruizione da parte degli studiosi.