MONTESCAGLIOSO (MT) – Ass. Culturale “S. Pertini” – Incontro informativo con PS su truffe anziani.

Il Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT) presieduto da Giuseppe Andrisani, martedì 02 dicembre, alle ore 18.30, presso la sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo, ha programmato un interessante incontro informativo sulla prevenzione delle truffe agli anziani, dal tema “STOP ALLE TRUFFE!”.
Relatrice la dr.ssa Sabina Di Stasi, Commissario della Polizia di Stato presso la Questura di Matera.
La funzionaria di P.S. illustrerà i casi più ricorrenti di tentato raggiro e fornirà pratici consigli sul comportamento da tenere in queste spiacevoli situazioni, oltre ad indicare a chi rivolgersi nei malaugurati casi di tentata truffa.
Il direttivo del circolo “S. Pertini” invita alla massima partecipazione all’incontro da parte dei cittadini anziani, dei loro familiari e di quanti hanno a cuore la sicurezza dei propri cari.
Tale invito è chiaramente sottolineato con le parole riportate nella locandina dell’evento:
“La vostra presenza è il primo passo contro l’illegalità. La sicurezza inizia con l’informazione”.
