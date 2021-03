“Noi braccianti agricoli esclusi da tutto…..Scioperiamo”, pagina Facebook creata a Montescaglioso (MT) per collegare ed unire gli operatori del settore agricolo nell’azione di rivendicazione dei loro diritti dopo l’esclusione della categoria dall’impegno di risorse economiche previste dal Governo nel Decreto legge Sostegni, ha superato le tre mila adesioni.

Il gruppo è in stretto contatto con le segreterie nazionali dei sindacati che appoggeranno la mobilitazione fissata per il prossimo 10 aprile davanti a tutte le Prefetture italiane. E’ considerata di grande importanza, per l’intera categoria, la partecipazione all’iniziativa insieme alle famiglie ed ai colleghi. Si chiede a tutti i membri del gruppo di non recarsi al lavoro nella data della manifestazione e di appoggiare l’iniziativa dei sindacati.

Nelle scorse settimane sono stati allacciati stretti rapporti con le pagine informative di Corigliano Calabro e con “Bonus Agricoli”. A loro si è aggiunto il Comitato Buona Destra città metropolitana di Bari, il quale ha reso noto il proprio appoggio, nei presidi organizzati dalle Segreterie nazionali dei sindacati, alle iniziative delle lavoratrici e lavoratori agricoli esclusi dagli aiuti economici.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata ribadita la richiesta di un incontro urgente con il ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, allo scopo di discutere la grave problematica accusata dalla categoria.