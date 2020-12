Rocco Lomonaco, presidente dell’Ass. di Protezione Civile ANPAS di Montescaglioso, attraverso un comunicato, ha reso nota la realizzazione, da parte del suo sodalizio, di un albero natalizio, segno di speranza e riflessione sulla situazione attuale. All’albero è stato dato, idealmente, il nome di “ALBERO DELLA SOLIDARIETÀ” ma deve può essere inteso anche come “ALBERO DEGLI EROI”. Lomonaco sottolinea come l’aspetto dell’albero appaia triste ma questo è l’intento che si intende perseguire: ha lo scopo di essere l’immagine del difficile momento che si sta vivendo, un periodo che invita a compiere una riflessione e, allo stesso tempo, a non dimenticare le tante persone mancate senza la presenza ed il conforto dei loro familiari, come non devono essere dimenticati gli anziani che non possono ricevere la visita di un loro congiunto. Un pensiero è rivolto ai tanti padri di famiglia che hanno perso il loro lavoro a causa della pandemia, alle numerose attività commerciali in forte difficoltà, ai medici, infermieri e tutto il personale sanitario che, ogni giorno, mettono a forte rischio la propria vita per salvare quelle degli altri. Il presidente dell’Anpas non esita a definire “eroe” chi esce dalla propria abitazione per offrire servizi alla comunità.

L’ANPAS ha voluto coinvolgere nell’iniziativa gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Liborio Palazzo – Carlo Salinari” di Montescaglioso: grazie alla loro presenza, nel segno della speranza rappresentata dalle nuove generazioni, l’albero da spoglio e triste diventerà colorato e gioioso, un albero della solidarietà e della ripartenza. A partire da sabato 19 dicembre gli alunni si recheranno in Piazza Roma (nella piazzetta antistante l’Ufficio Postale) con i loro insegnanti e, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19, con l’aiuto dei volontari dell’Anpas, appenderanno all’albero il loro grande dono realizzato.

Sotto l’albero di Natale è stata posizionata una cassetta nella quale potranno essere imbucati disegni, lettere o un pensiero che identifichi questo periodo. L’iniziativa non è riservata unicamente agli alunni della scuola ma aperta a tutta la cittadinanza che fosse interessata ad addobbare l’albero.

Lomonaco desidera ringraziare la prof.ssa Antonia Salerno, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Palazzo –Salinari”, gli insegnanti, i genitori e l’amministrazione comunale, senza dimenticare tutti i volontari dell’Anpas Montescaglioso .