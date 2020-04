Il Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito ha annunciato, in un video postato in serata sulla pagina istituzionale facebook del Comune ha fornito la notizia di un nuovo caso positivo, ma anche quella della avvenuta guarigione del primo caso covid19 che si era manifestato in Città.

Il nuovo caso positivo di questa sera riguarda un familiare della persona positiva contenuta nel comunicato della task force regionale di oggi alle 12,00.

Il Sindaco ha reso noto anche come, con estrema sollecitudine, i sanitari dell’Ospedale di Matera abbiano provveduto ad effettuare ed esaminare i tamponi dei collaboratori che operano nella attività commerciale della persona positiva al Covid19 di questa mattina, i quali sono risultati tutti negativi.

L’invito del primo cittadino è sempre quello di non uscire, di rimanere a casa.