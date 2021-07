Mancano poco meno di due settimane all’inizio della sesta edizione del “Il Paese dei Libri”, nata a Montescaglioso nel 2016. Un evento ormai molto atteso che è diventato “la stella polare” dell’estate montese grazie ad un nutrito parterre di ospiti e di un programma che promette di essere coinvolgente, stimolante e fortemente interessante. L’unica manifestazione della Basilicata con un format innovativo creato per invogliare e sperimentare nuove forme di aggregazione culturale, di comunicazione e sovrapposizione tra le varie forme artistiche.

Per tre giorni – dal 28 al 30 luglio – ci saranno una settantina di eventi che, dalle ore 19 alle 22, in quattro piazze di Montescaglioso, nel cuore della storia e della tradizione locale, si alterneranno scrittori, artisti, un’indossatrice-presentatrice, poeti, chef, sacerdoti, attori, sociologi, medici, magistrati, intellettuali, guide turistiche, imprenditori di provenienze ed esperienze diverse per provare a cercare un altro punto di vista, un’altra strada. Appuntamenti da vivere tutto d’un fiato che abbracciano più settori e interessi. Tra i tanti ospiti si attende la presenza del conduttore RAI 1Peppe Calabrese; del giornalista Michele Cucuzza; del sindaco di Matera, Domenico Bennardi; del sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito; del presidente della Provincia di Matera Piero Marrese; del poeta Franco Arminio; dell’attore e scrittore Fabio De Nunzio “già Striscia la Notizia”; dello storico Giuseppe Garibaldi discendente dell’Eroe dei Due Mondi; dello stilista Pietro Paradiso; della presentatrice e indossatrice Alice Alina Liccione; del colonnello scrittore Carlo Calcagni; della principessa Fabrizia Dentice di Frassso; dell’avvocato e professore universitario Marcello Vernola; del presidente Confapi Matera Massimo De Salvo; del presidente Circolo La Scaletta Paolo Stasi; del magistrato Lydia Deiure; della giornalista Antonella Daloiso; del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi; del vice presidente degli Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile; dello scrittore e guida turistica Enzo Montemurro; del giornalista e scrittore Filippo Radogna; dello scrittore Alfredo De Giovanni; dell’artista Michele Volpicella, della giornalista e vice presidente “Fondazione Sassi” Sissi Ruggi e tanti altri.

La sesta edizione del “Paese dei Libri”, che per questa stagione è sotto il patrocinio della Provincia di Matera, del Comune di Montescaglioso, di Confindustria Basilicata, della Confapi Basilicata, del circolo culturale “La Scaletta”, del Museo Nazionale di Matera, del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, dell’associazione culturale “MUV Matera, CONFAPI Matera e della casa editrice “Lilit Books” oltre a numerosissime aziende lucane e pugliesi avrà come tema “Sarà vero rinascimento il post pandemia?”

Inoltre, Il Paese dei Libri vedrà per tre giorni consecutivi il coinvolgimento di tutti i negozi con l’esposizione dei libri e una nutrita presenza di case editrici meridionali − ognuna con i propri banchi – come Adda, Altrimedia, Giannatelli, Les Flaneurs, Gelso Rosso, LilitBooks, Curcio, Sellerio, Osanna, “365 Storie”, Edizioni Momenti, Navarra, Franco Villani, Edizioni Grenelle, Astarte, Giazira, Wip Edizioni, Walta Edizioni.

Un evento, che quest’anno verrà seguito con interviste in esclusiva per tutte le tre serate dal Network TRM, ambisce a diventare una vera e propria “Sagra culturale” – come affermano gli organizzatori della manifestazione − con un forte indice attrattivo “serale” per Montescaglioso, Matera, per le regioni Basilicata e Puglia grazie alla partecipazione di personalità di alto profilo. Una kermesse da vivere incondizionatamente con conversazioni sotto il cielo stellato di una cittadina magica: Montescaglioso.