Il 30 luglio alla sesta edizione della manifestazione culturale “ IL PAESE DEI LIBRI” saranno presenti: , saranno presenti: il colonnello Carlo Calcagni che dialogherà con la indossatrice e presentatrice televisiva Alina Liccione; l’attore e regista teatrale Ulderico Pesce che dialogherà con l’insegnate e divulgatrice culturale Margherita Lopergolo; il presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico S.p.A. Filippo Bubbico che converserà con il giornalista Filippo Mele; lo studioso e pronipote dell’Eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi che chiacchiererà con lo storico Giampaolo D’Andrea e lo scrittore Riccardo Riccardi; il conduttore Rai 1 Peppone Calabrese che dialogherà con la indossatrice e presentatrice televisiva Alina Liccione; lo stilista Pietro Paradiso che converserà con la indossatrice e presentatrice televisiva Alina Liccione; lo scrittore Léon Sierra Uribe e Matteo Gentile che dialogheranno con il grafico Andrea Romagnuolo; la scrittrice Loredana Pietrafesa che converserà con la scrittrice Antonella Radogna; la poetessa Ezia Di Monte che dialogherà con la scrittrice Maria Pia Latorre; gli imprenditori Emanuele Frascella e Antonella Passiome che chiacchiereranno con il giornalista e docente di enogastronomia Michelangelo Ferrara; il direttore del Conservatorio Duni di Matera Saverio Vizziello che dialogherà con l’ insegnante di violino e Musica d’insieme presso il Liceo Musicale Stigliani di Matera Gregorio Giamba; lo chef stellato Francesco Paldera che converserà con il docente di enogastronomia e giornalista Michelangelo Ferrara; l’imprenditore Gianni Colangelo che dialogherà con la giornalista Sissi Ruggi; Francesco Garofalo del Direttivo Sezione Turismo Confindustria – Presidente Destinazione Basilicata che converserà con la giornalista Sissi Ruggi; i “co-fondatori della via Ellenica del “Cammino Materano” Lorenzo Lozito e Angelo Attolico; il poeta Rocco Stano che dialogherà con Luisa Artuso; lo scrittore Dimitris Roubis che converserà con l’archeologo Francesco Martorella; il giornalista e presidente della Commissione Parco della Murgia Pasquale Doria che dialogherà con la giornalista Sissi Ruggi; lo scrittore Riccardo Riccardi che dialogherà con il giornalista Filippo Radogna e lo storico Giampaolo D’Andrea; lo scrittore e giornalista Filippo Radogna che dialogherà con lo scrittore Giovanni Di Lena; il Prorettore al Public Engagement dell’Università della Basilicata Nicola Cavallo che dialogherà con il giornalista Filippo Mele; la manager sviluppo e relazioni Fondazione Matera 2019 Rossella Tarantino che converserà con il direttore responsabile del giornale diocesano Logo Mimmo Infante

Il “Paese dei Libri” quest’anno gode del patrocinio del Comune di Montescaglioso, della Provincia di Matera, del Circolo culturale “La Scaletta”, del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, dell’associazione culturale “MUV Matera”, della CONFAPI Matera e della casa editrice “Lilit Books”, avrà come tema “ Sarà vero rinascimento il post pandemia?”. Pertanto, Montescaglioso vedrà per tre giorni consecutivi non solo il coinvolgimento di tutti i negozi con l’esposizione dei libri nelle loro vetrine ma anche incontri in contemporanea, dalle ore 19 alle 21,30, sui palchi allestiti in quattro piazze − dell’Orologio, del Comune, Prato Josafat Cafè, 1° chiostro dell’Abbazia − del centro storico, molti studiosi, professionisti, personaggi del mondo dello spettacolo lucani, pugliesi e meridionali che avranno modo, attraverso un confronto con i giornalisti, di raccontare il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze in un momento storico come questo. Ma non solo. Oltre ad una nutrita presenza di case editrici meridionali − ognuna con i propri banchi – come Adda, Altrimedia, Giannatelli, dal Sud, Les Flaneurs, Gelso Rosso, Lilit Books, Rubbettino, Sellerio e “365 ” ci saranno mostre artistiche e fotografiche di grande prestigio. Nel cuore della storia e della tradizione locale, si farà salotto culturale a cielo aperto pur rispettando le disposizioni anti Covid. Il futuro è nella mani della cultura.