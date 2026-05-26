Montescaglioso: il “Don Chisciotte” di Fabio Segatori per ricordare che l’uomo è fatto di etica e valori

Il Don Chisciotte di Fabio Segatori approda al Cine teatro Nicola Andrisani di Montescaglioso e regala al pubblico un momento di “bel cinema”. Il film, infatti, è una fedele ricostruzione del celebre romanzo che riporta al centro della scena l’importanza dei valori umani e degli ideali, merce sempre più rara nella nostra quotidianità che viaggia ad una velocità tanto elevata da perdere i contatti con il mondo dell’essenzialità.

E così il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, ha ospitato la presentazione del film “Don Chisciotte”, uscito il 26 marzo scorso e diretto da Fabio Segatori; nel cast Alessio Boni (nei panni di don Chisciotte), Angela Molina (la governante), Gabriella Bagnasco (nel ruolo di Dulcinea del Toboso), Galatea Ranzi (la duchessa), Martina Molinaro (Altisidora), Carlo Luca De Ruggieri (il curato), Marcello Fonte (garzone) e Fiorenzo Mattu (Sancho Panza). Musiche di Lorenzo Bondi.

Il film è chiaramente ispirato al celeberrimo romanzo, scritto da don Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) e pubblicato tra il 1605 ed il 1615, una delle più importanti opere letterarie della letteratura mondiale di ogni tempo, considerato come il primo romanzo moderno.

Il film è stato girato tra la Basilicata, Calabria e Sicilia; per quel che riguarda il territorio lucano è possibile riconoscere i calanchi di Pisticci e Craco (MT), le zone di Montalbano Jonico (MT), di Borgo Taccone (Irsina, MT) e di Genzano di Lucania (PZ). La proiezione rientra nell’iniziativa “Meet Us at Cinema”, promosso dalla Lucana Film Commission, guidata da Margherita Gina Romaniello; prima della proiezione Francesco Porcari (LFC) e Francesca Mazzoccoli (consigliera comunale di Montescaglioso) hanno portato i saluti istituzionali.

Al termine della proiezione il regista Segatori e la produttrice (e co-sceneggiatrice) Paola Columba, hanno risposto alle domande degli spettatori presenti in sala. Il momento è stato moderato da Lucia Laterza.

Segatori, nell’occasione, ha ricordato il lungometraggio “Terra bruciata”, da lui diretto, girato nel 1999 tra la Basilicata e la Puglia; ha elogiato la terra lucana e i suoi abitanti, fortemente legati alla tradizione contadina.

La realizzazione del film è stata preceduta da ben 13 stesure per consentire una trasposizione il più fedele possibile dell’opera originale, i cui messaggi hanno carattere di notevole attualità. La casa di distribuzione, Baby Films, è una società indipendente: a tal proposito i due ospiti hanno evidenziato la presenza di produzioni più “semplici”, che si affidano ad attori sconosciuti, scommettendo su di loro. Un esempio è rappresentato da Fiorenzo Mattu, attore sardo che nella vita è impegnato in altre attività lavorative, già presente, con una parte, in un film su Grazia Deledda curato da Columba.

Segatori ha evidenziato come, nel film, sia posta al centro la “fatica di vivere”, con i rapporti umani caratterizzati da apparenza e falsità; ha poi definito il suo Don Chisciotte come un film “fisico”, che ha richiesto un notevole impegno e dispendio di energie agli attori.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.