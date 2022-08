Montescaglioso, il 12 agosto Premio Mondi Lucani

Il 12 agosto ritorna il Premio Mondi Lucani, un riconoscimento che si pone come generatore di opportunità di sviluppo e crescita per la Basilicata attraverso la rete dei Lucani nel Mondo, lucani che si distinguono nel mondo dell’economia, dell’impresa, della creatività, della tecnologia e dell’innovazione e che si impegnano formalmente attraverso un patto etico a “restituire” alla Basilicata.

Stage in azienda, networking con il tessuto imprenditoriale lucano, workshop per studenti in sedi aziendali, talk, incontri e seminari in Università, sono solo alcuni dei risultati portati a casa negli ultimi anni.

In altre parole, non un premio fine a se stesso, ma che favorisce il ritorno del know-how di tutte quelle particelle lucane sparse per il mondo. Il sapere di un capitale umano non più disperso, ma valorizzato e messo a disposizione della Basilicata.

La quarta edizione si terrà a Matera in una location di pregio quale Alvino 1884. Un evento che vedrà la presentazione e la premiazione degli 8 insigniti del riconoscimento per poi continuare con una serata di networking e show cooking al fine di favorire relazioni e generare connessioni tra l’ampia rete dei Premiati Mondi Lucani e la Basilicata.

I Premiati Mondi Lucani dell’edizione 2022 sono:

Pacifica Artuso – Attrice e titolare della cattedra di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica presso il Conservatorio di Musica di Parma

Eliana Di Caro – Vice caposervizio e curatrice delle sezioni di Storia ed Economia & Società nella Redazione Domenica del Sole 24 Ore

Luigi Diotaiuti – Chef e imprenditore a Washington D.C. con il ristorante “Al Tiramisù”

Simona Di Vietri – Imprenditrice a Londra con “La Latteria”

Anna Maria Genzano – Responsabile Relazioni Interne, Esterne e Affari Istituzionali del Gruppo RTL 102.5

Vincenzo Marella – Direttore Generale di Esa Energie S.p.a.

Marco Percoco – Prof. associato di Economia applicata nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi di Milano

Francesco Vanni – Managing Director di Harley-Davidson Italia, Spagna e Portogallo

L’edizione 2022 è patrocinata dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e dalla Città di Matera. Un evento in collaborazione con Intesa Sanpaolo e un partenariato importante, a cui quest’anno si è aggiunta anche la CNA di Basilicata.

Alla serata si accede su invito.