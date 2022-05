L’Istituto Comprensivo “Don Liborio Palazzo – Carlo Salinari” di Montescaglioso, nella ricorrenza del trentennale della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, ha partecipato all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla #fondazionegiovannifalcone, dal titolo #lememorieditutti.

L’attenzione è stata posta sulla figura, innocente, del giovanissimo Giuseppe Di Matteo, vittima di mafia ed ucciso come ritorsione nei confronti del padre, Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia. Quest’ultimo, in occasione del rapimento del figlio, non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L’efferato omicidio suscitò sdegno nell’opinione pubblica anche a causa dell’estrema crudeltà degli assassini: il quasi quindicenne Giuseppe fu dapprima strangolato; in seguito il suo cadavere fu liquefatto in una vasca di acido nitrico.

La storia dello sfortunato Di Matteo è stato oggetto di riflessione nelle classi Quarte e Quinte della Primaria e in tutte le classi frequentanti la Secondaria. Allo stesso tempo, con l’aiuto dei docenti di Arte, alcuni ragazzi delle classi Terze della Secondaria hanno realizzato un lenzuolo personalizzato in memoria di Giuseppe Di Matteo riprendendo la sua foto in cui regge il quotidiano “Il Messaggero“. Nel suo volto è possibile scorgere un sentimento di rassegnazione; i ragazzi vi hanno voluto intravedere un pensiero di speranza: quello ritornare a cavalcare in libertà.

Il nome Giuseppe è scritto più volte, tradotto in tante lingue, senza l’iniziale maiuscola. In questo modo si è voluto sottolineare come la sua tragedia sia universale, democratica. Il lenzuolo realizzato dagli studenti, insieme a tutti gli altri, sarà esposto in alcuni spazi della città di Palermo e ai balconi dei palermitani che vorranno accettarli in prestito per il periodo del progetto.