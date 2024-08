Montescaglioso: “Giornata dell’Emigrazione”

Appuntamento venerdì 16 agosto nell’Abbazia Benedettina di Montescaglioso per la settima edizione della “Giornata dell’Emigrazione”, iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Mondi Lucani nell’ambito del cartellone estivo “Go! di Amo ci l’estate Montese”.

“Il valore identitario nel 2024, anno delle radici italiane” sarà il tema della serata presentata dall’attrice Pacifica Artuso, premiata Mondi Lucani 2022.

Le più belle canzoni del ‘900 attraverso la voce di Camilla Scattino, si alterneranno ai “Dialoghi sui Lucani nel Mondo”. Dall’importanza delle parole dialettali come veicolo della cultura delle comunità al loro valore identitario che alimenta le radici lucane. Di questo e di molto ancora parleranno gli ospiti della serata tra i quali l’attrice materana Lia Trivisani, protagonista nel film “La luce nella masseria”.

Un’edizione patrocinata dal Comune di Montescaglioso e dalla Regione Basilicata con il coinvolgimento attivo della Mutual Benefit Society San Rocco Montescaglioso degli Stati Uniti d’America, la Basilicata Cultural Society of Canada di Toronto e l’Associazione argentina “Centro Lucano La Plata”.

“Attraverso il nostro coinvolgimento nell’evento organizzato da Mondi Lucani ETS in sinergia con altre realtà degli Stati Uniti e del Canada, il nostro “Centro Lucano La Plata” guarda alla costruzione di ponti culturali con la Basilicata e le sue comunità sparse per il mondo. Tutto in un’ottica di sviluppo del turismo delle radici e del ritorno, ma anche di valorizzazione della Memoria e dell’Identità lucana” è quanto hanno dichiarato attraverso una nota, Anna Rusiello e Roxana Baglieri rispettivamente presidente e vicepresidente del “Centro Lucano La Plata”.

Con il contributo di Banca di Credito Cooperativo Sammichele e Monopoli agenzia di Montescaglioso.

L’evento avrà inizio alle ore 21:00 con ingresso libero.