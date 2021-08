“L’Italia ritorna a cantare”, rassegna musicale promossa dalla Fondazione Orchestra Lucana e dalla Provincia di Matera, nel quadro dei 5 concerti programmati in altrettanti comuni della provincia materana, per il secondo appuntamento ha fatto tappa presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso. Il primo concerto è andato in scena lo scorso 14 agosto a Nova Siri; nei messaggi di saluto Giorgio Casiello e Gianna Racamato (rispettivamente consigliere e presidente della Fondazione Orchestra Lucana delle province di Matera e Potenza) hanno evidenziato l’importanza della ripartenza in piena sicurezza delle attività culturali e dello spettacolo. Tra il folto pubblico accorso all’imperdibile appuntamento era, inoltre, presente, il vice presidente Gennaro Loperfido.

Il programma, che ha visto protagonista alla voce il cantante Lorenzo Campani e all’esecuzione la Big Band Fol in Jazz diretta M° Giacomo Desiante, è stato aperto da “Piazza Grande” (Lucio Dalla); “Gianna” (Rino Gaetano, poi bissata al termine del concerto); “Il mio canto libero” (Lucio Battisti); “Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle…” (Zucchero Fornaciari); “A mano a mano” (Riccardo Cocciante); “Quando” (Pino Daniele); “Bella senz’anima” (Riccardo Cocciante). Il programma è poi proseguito con un medley solo musicale di canzoni di Mina (“E se domani”; “Non gioco più”; “Brava”; “Parole parole”); il bravissimo Campani ha poi eseguito “La donna cannone” (Francesco De Gregori); “Sally” (Vasco Rossi); “Caro amico ti scrivo” (Lucio Dalla). Non sono mancate due canzoni tratte dall’opera popolare “Notre Dame De Paris” di Riccardo Cocciante: Campani, infatti, per numerosi anni è stato componente del cast nei ruoli di Quasimodo e Clopin, come da lui stesso raccontato nei frequenti interventi che hanno preceduto le canzoni. Nel corso dell’esibizione sono state proposte “Bella” e “Il tempo delle cattedrali”. Nella parte finale del concerto sono state proposte “Cercami” (Renato Zero); “Futura” (Lucio Dalla); “Mille giorni di te e di me” (Claudio Baglioni); “La cura” (Franco Battiato). I classici bis richiesti dal pubblico hanno consentito di apprezzare “Il pescatore” (Fabrizio De Andrè), “Caruso” (Lucio Dalla). Il concerto è stato chiuso dai messaggi di saluto del presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e del sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito. Prossimi appuntamenti in programma: Policoro (19 agosto ore 21.00 – Piazza Segni); Pomarico (20 agosto, ore 21.00 – Piazza I Maggio) e Stigliano (30 agosto, ore 21.00 – Piazza Garibaldi).